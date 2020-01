Egy új videón látszik, hogy két rakétát is kilőttek az ukrán utasszállítóra

Január 11-én ismerte el Irán, hogy saját légvédelme semmisítette meg tévedésből a Teheránból Kijevbe tartó ukrán utasszállítót, fedélzetén 176 emberrel. A gép zuhanását senki sem élte túl. Az iráni légtérért felelős parancsnok azt mondta, hogy az ukrán utasszállítót pilóta nélküli repülőgépnek vélték, a rendszert kezelőnek tíz másodperce volt a helyzet értékelésére, végül a gépet egy rövid hatótávolságú rakétával semmisítették meg.

A New York Times pár napja már bemutatott egy felvételt, amin látszik ahogy egy rakéta eltalálja az ukrán utasszállító repülőt, keddi cikkükben azonban bemutattak egy újabb videót, amin már az is látszik,

valójában két rakétát is kilőttek az utasszállítóra.

A január 8-i biztonsági kamerás felvétel, amit a katonai bázistól nem messze taláható falu egyik épületén található kamera készített, a lap szerint meg is magyarázza, hogy miért állt le a gép jeladója a rakétatalálat előtt néhány másodperccel; azért, mert előtte már egy másik rakétát is kilőttek rá. Az új videót kedden egy iráni felhasználó töltötte fel Youtube-ra.

Közben a Forradalmi Gárda őrizetbe vette azt a személyt, aki megosztotta az interneten az első nyilvánosságra került videót. Néhány napja a Forradalmi Gárda vállalta a felelősséget a rakétatámadásért, amelyben a gépen tartózkodó mind a 176 ember – többségében iráni és kanadai állampolgár – meghalt.

A gárda szombati beismerése országszerte népharagot váltott ki, szombat óta videókat osztanak meg a közösségi médiában a kormányellenes tüntetésekről. A s zombati tüntetéseken részt vett az Egyesült Királyság teheráni nagykövete, Rob Macaire is. Őt kormányellenes tüntetésre való felbujtás miatt ekkor le is tartóztatták, és több mint egy órán keresztül fogva is tartották Teheránban.