Cikkünk folyamatosan frissül.

Ahogy várták, Putyin a modernizációval és a demográfia fontosságával kezdte beszédét.

Az elnök szerint társadalmi párbeszédre van szükség, mert az emberek változást akarnak.

Nem lehet megkerülni Oroszországban, hogy az ember tanúja legyen Vlagyimir Putyin beszédének, amelyet az orosz elnök a törvényhozáshoz intéz szerdán. A minden évben – immár 16. alkalommal – megtartandó beszédet most először

utcai kivetítőkön is közvetítik a főváros több pontján,

közvetítik a vendéglátó helyiségekben,

a repülőtereken,

összefoglalók lesznek a metróállomások videófalain

és a metróvagonokban lévő monitorokon.

Aki nem Moszkvában lesz, az sem maradhat le a beszédről, ha épp nem nézné a tévén vagy nem követné az orosz – és a külvilágról már teljesen lekapcsolható – interneten.

A Földön kívüliek is hallgatják

Több városban közvetítik a beszédet moziban, iránytaxikban, de látható lesz az Elbrusz közelében lévő, 3847 ezer méter feletti sípálya egyik felvonóállomásán is. De százszor ilyen magasan, a nemzetközi űrállomáson sem maradnak le az orosz űrhajósok a beszédről, amelynek közvetítését a Roszkoszmosz orosz űrügynökség szervezte meg – írta a Newsru.com.

Az egyórás beszéd meghallgatására 900 újságíró regisztrált, rajtuk kívül jelen lesznek a parlament két házának képviselői, a kormány tagja, alkotmánybírók, kormányzók, a regionális törvényhozások képviselői.

Tavaly katonai erőt emlegetve üzent az Egyesült Államoknak és hangsúlyos volt az ország modernizációjáról szóló rész. Tavalyelőtt meg elvitte a show-t a nukleáris robotrakétákról szóló visszafogott technikai színvonalú bemutató, amely után továbbra is kérdés, mit is tudhatnak ezek a fegyverek, ha rendszerbe állíthatók és használhatók egyáltalán.

Idén az elemzők ismét a modernizáció és a szociális kérdések taglalását várták és Oroszország történelmi szerepének kiemelését a II. világháború befejezésének közelgő, 75. évfordulója okán, miután Moszkva sértve érzi magát, amiért egyre hangosabbak azok a vélemények, amelyek szerint a Szovjetuniónak is felelőssége van a világháború kirobbanásában a Molotov-Ribbentrop-paktum megkötése miatt. Oroszországban már büntetőjogi felelősségre is vonható az, aki felveti, hogy az ország számára kétségtelenül nagy emberáldozatokkal járó és végül a náci Németország legyőzésében vitathatatlan szerepet játszó Szovjetuniónak is felelőssége van a háború megindulásában.

Demográfiával kezdett Putyin

A sok tennivalóval indokolta Putyin, hogy miért tartja beszédét ennyire közel az év elejéhez. (Korábban február végén lépett fel a két ház előtt.)

A polgárokkal közvetlen párbeszéd kell.

– mondta az elnök, aki szerint az állam irányításának új szintjére van szükség.

Az emberek változást akarnak, számonkérhetőséget, ők tudják a legjobban, mire van szükségük helyben.

– Putyin elmondta: az emberek aktív részvételével van szükség az életminőség javítására.

„Csaknem 147 millió ember él Oroszországban, de most nehéz demográfiai szakaszba lépünk. Egy időre még sikerült a növekedést is elérnünk, ám most lép szülőkorba a 90-es évek generációja” – amelynek tagjai azonban kevesen vannak, így újabb visszaesés várható.

Sok az egyke az akkori időből – mondta Putyin, a II. világháborúhoz hasonlítva a demográfiai helyzetet.

A demográfia olyan terület, ahol nincsen egységes megoldás, cél azonban a növekedés elérése.

Ezután Putyin hosszasan beszélt arról, hogy épp a legszegényebbeknél van több gyerek, így az ő felemelésüket kell segíteni. Ezen kívül a gyermekek után járó kedvezmények növelésének bevezetését jelentette be.

„2006-ban azt mondtam: most a legfontosabbról, a szerelemről: és akkor az anyaságot vállalók támogatásáról szóltam” – mondta Putyin. A lakásvásárlás támogatását jelentő program eredetileg jövő év végén futott volna ki, beszédében az elnök ezt öt évvel meghosszabbította. És újabb szociális támogatást jelentett be a gyermekek után. „De ez is kevés” – mondta Putyin, aki szerint a nehéz demográfiai helyzet nagyon nehéz lesz, így két gyerek után már idéntől 616 ezer rubel támogatás vehető fel a lakás vásárlására.

Putyin ígérete szerint ez már azokra is érvényes lesz, akinek egy gyerekük már van. A 450 ezer rubelt töröl az állam a lakásvásárlási hitelből 3 gyerek esetén. Így egymillió rubel (kb. 4,7 millió forint) segítséget is kaphat az államtól a háromgyerekes család – ez Oroszország kevésbé központi jelentőségű városaiban egy átlagos lakás árának felét teszi ki – mondta Putyin, további támogatást ígérve, beleértve az ingyenes iskolai étkeztetés körének szélesítését, a megfelelő infrastruktúra fejlesztésével.

(Borítókép: Mikhail Tereshchenko / Getty Images)