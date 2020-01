Indul a Trump elmozdítására indított eljárás utolsó szakasza

Ahogy arról részletesen írtunk, 2019 Amerikájának egyik legtöbbet emlegetett kifejezése, az „impeachment“ az amerikai elnök felelősségre vonását célzó alkotmányos eljárás. Az impeachment-menedzserek csoportjának tagjai azok a demokrata párti képviselők, akik a képviselőház "ügyészeiként" tevékenykednek, és a decemberben Donald Trump amerikai elnök ellen megszavazott két vádpontot - a hatalommal történt visszaélést és a kongresszus munkájának akadályozását - terjesztik elő a szenátusnak.

Nancy Pelosi hét demokrata párti képviselőt jelölt a csoportba, amelynek vezetője Adam Schiff kaliforniai politikus, a képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke. A csoport többi tagja: Jerrold Nadler, a képviselőház igazságügyi bizottságának vezetője, Hakeem Jeffries New York-i, Zoe Lofgren kaliforniai, Jason Crow coloradói, Val Demings floridai, illetve Sylvia Garcia texasi képviselő.

A demokrata párti házelnök "bizakodónak" mondta magát azt illetően, hogy az impeachment eljárás végén Donald Trumpot eltávolítják a hatalomból – ezt a kijelentést azonban a dörzsölt Pelosi csak hivatalból tette, hiszen a képviselőházzal szemben a szenátusban a republikánusok vannak többségben, és eddigi kijelentéseik alapján garantált, hogy mindannyian az elnök felmentésére szavaznak majd.

Mivel vádolják Trumpot? A tanúvallomásokkal alaposan megtámogatott vád szerint Donald Trump tavaly nyáron szövetségi segélyek visszatartásával próbálta zsarolni az ukrán elnök Zelenszkijt, hogy Kijev korrupciós vádakkal kompromittálja a legesélyesebb demokrata elnökjelöltet, Joe Bident, akinek az egyik fia egy ukrán energiacég igazgatótanácsának volt a tagja. A másik vádpont az, hogy az elnök kormányzati szerveket és tisztviselőket utasított arra, hogy ne segítsék a felelősségre vonására irányuló kongresszusi vizsgálatot.

Pelosi egyébként a vádpontok decemberi megszavazása óta ült a határozaton, ezt a késlekedést azzal a taktikai érvvel indokolta, hogy

Az idő a barátunk.

Ez a barátság arra vonatkozik, hogy januárban újabb bizonyítékok kerültek elő, amelyek szerinte Donald Trump bűnösségét támasztják alá. Utalt egy, a demokraták birtokába került e-mailre, amelyben Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonbeszélgetése után másfél órával a Fehér Ház költségvetési hivatalának munkatársa az Ukrajnának megszavazott segély folyósításának felfüggesztését kérte. De a képviselőház hírszerzési bizottsága kedden kézzel írt feljegyzéseket, e-maileket, leveleket is nyilvánosságra hozott, köztük egy olyan, 2019 májusában keltezett levelet is, amelyben Rudy Giuliani, Trump személyes ügyvédje az ukrán elnöktől személyes találkozót kért. A dokumentumokat Lev Parnas, Giuliani ukrán születésű, amerikai állampolgárságú üzlettársa adta át a demokrata politikusoknak. Azonban a republikánus szenátorok többször is leszögezték, hogy a nyomozati szakaszt lezártnak tekintik, ezért nem hajlandók újabb tanúkat beidézni. Ezért még Trump tanúvallomásra vállalkozó korábbi nemzetbiztonsági főtanácsadója,John Boltont sem fogják meghallgatni (az ő megjelenése ellen egyébként Trump elnöki vétót akar emelni)

Trump a Twitteren a fejleményekre a szokásos stílusában reagált:

Na tessék, itt vagyunk, a semmittevő demokraták újabb átverése.

Stephanie Grisham, a Fehér Ház szóvivője közleményt adott ki, amelyben tényszerűen leszögezte: