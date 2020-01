Svájcban, Kanadában és Japánban a legjobb élni

Több mint 20 000 közép- és felsőosztálybelit kérdeztek meg kutatók Amerikában, Ázsiában, Európában, a Közel-Keleten és Afrikában, hogy megtudják, a meghatározott szempontrendszerek szerint összeállított, 73 országot tartalmazó listájuk közül melyik országban a legjobb élni.

Ahogy az elmúlt három évben is, úgy idén is Svájc vitte el az első helyet a USNews.com-on közölt Best Countries kutatásban, második Kanada, a harmadik Japán lett, ezeket követte sorban Németország, Ausztrália és az Egyesült Királyság, írja a CNN. Az Egyesült Államok idén egy helyet javított a tavalyihoz képest, de még mindig messze elmarad a 2016-os helytől: akkor ugyanis negyedik volt a rangsorban. A lista végén olyan országok kullognak, mint Szerbia, Libanon vagy Ukrajna.

A kutatók vizsgálták például a biztonságot, a nemi egyenjogúságot, a környezettudatosságot, a családbarát törvényeket, az emberi jogokat, majd a különböző szempontokra érkező pontszámokat összeadva összesítették a listákat . A vizsgált országok közé Magyarország idén nem került be – csakúgy, mint Izrael, Irak, Írország vagy Nigéria –, mert nem felelt meg minden feltételnek. A teljes lista ide kattintva elérhető.