Boris Johnson miniszterelnökként először találkozott Putyinnal a Líbiáról szóló berlini konferencián, és figyelmeztette, hogy az országaik viszonya addig nem tud rendeződni, amíg Oroszország vegyi fegyverrel támad ártatlan emberekre külföldön – derül ki a Downing Street közleményéből.

Johnson a Szergej és Julia Szkrippal 2018-as megmérgezésére utal. A volt kettős ügynököt és a lányát egy padon találták meg eszméletlenül, miután novicsokkal, egy idegméreggel mérgezték meg őket. A nekik segítő rendőr is kritikus dózist kapott a méregből, és 21 a környéken sétáló járókelőt is kezelni kellett. Később egy nő és egy férfi is novicsokra utaló panaszokkal került kórházba, a nő nem élte túl.

Johnson felhívta Putyin figyelmét, hogy nem változott a kormány álláspontja a Salisbury-i esetről, továbbra is úgy tartják, hogy egy felelőtlen vegyifegyveres támadásról van szó, ami többet nem ismétlődhet meg.

A brit miniszterelnök szerint addig nem normalizálódhat az Egyesült Királyság és Oroszország viszonya míg az utóbbi be nem fejezni a destabilizációs tevékenységét, amivel az Egyesült Királyságot és annak szövetségeseit fenyegeti.