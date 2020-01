Kiszivárgott emailek tehetik tönkre Afrika leggazdagabb hölgyét

Kiszivárgott emailekbe bukhat bele Isabel dos Santos két milliárd dolláros üzleti birodalma – derül ki a Guardian és más lapok oknyomozásából. Afrika egyik legtehetősebb nője Angola, az olajban gazdag afrikai ország korábbi elnökének a lánya. Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma által vezetett nyomozás arra utal, hogy dos Santos apja pozícióját kihasználva jutott a vagyonához. Dos Santos jelen van a banki- és telekommunikációs szektorban, a televíziózásban, az alkohol- és gyémántiparban, cementgyártásban, de még szupermarketek és ingatlanok is az érdekeltségébe tartoznak.

A Luanda leaks-et az Afrikai Szivárogtatókat Védő Platform szerezte meg, és nagyjából 715 ezer emailt, grafikont, szerződést, vizsgálatot és számlakivonatot foglal magába. Dos Santos és férje szerint az egész csak egy politikai trükk, boszorkányüldözés a jelenlegi kormány részéről, mert politikai fenyegetésnek tartják őket. Minden vádat tagadtak.

Az oknyomozásban részt vett Guardianon kívül a BBC, a New York Times, valamint összesen 20 ország újságírói. A hét hónapos nyomozás alatt arra jutottak, hogy valószínű, hogy dos Santos kivételezés segítségével tett szert a vagyonára. Ilyen például egy adag portugál Galp olajvállalati részvény, amit az angolai állami olajvállalat 11 millió dollárért adott el dos Santos férjének. A részvények most 750 millió dollárt érnek.

Az oknyomozás során az újságírók több hasonló ügyletre is rátaláltak, így a pár ellen több nyomozás is folyik. Három hete az angolai ügyészség befagyasztotta dos Santosék vagyonát, mivel szerintük azt az ország kárára szerezte. Nyomozás is indult ellene, hogy kivizsgálják, visszaélt-e a pozíciójával, mikor a nemzeti olajvállalatot vezette.

Dos Santosék is akcióba lendültek, és sorra járják a TV csatornákat, ahol interjúkban cáfolják a vádakat. Azt állítják, hogy csak tisztán üzleti úton jutottak a vagyonukhoz, nem közbeszerzésekkel vagy nepotizmus útján. Ugyan dos Santos egy éve nem járt Angolában (pont órákkal azután hagyta el az országot, hogy az ügyészek behívták kihallgatásra. Dos Santos tagadja, hogy valaha kapott volna ilyen idézést), de azért szerdán egy interjú során megemlítette, hogy lehet, hogy elindulna az elnökválasztáson.

Dos Santos féltestvérei ellen is hasonló eljárások folynak, ami része a jelenlegi elnök korrupciót felszámoló programjának.