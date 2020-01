Spanyolországban vasárnap óta tombol a Gloria hóvihar, amelynek már legalább három halottja van. A vihar elsősorban az ország keleti partjait érinti és a Baleár-szigeteket.

Több tartományban adtak ki magas fokú figyelmeztetést kedden, ebből csak három Katalóniát érinti. Eszerint a hullámok akár 7 méter magasra is felcsaphatnak Barcelonában és Girona közelében. Hétfőn Dragonera szigeten 14 méter magas hullámokat mértek.

A meteorológiai szolgálat arra is figyelmeztetett, hogy több helyen lehet számítani tartós esőzésekre, ami elérheti a 150mm-es csapadékmennyiséget is, illetve bőséges havazásokra. A becslések szerint Aragón, Katalónia, Murcia és Valencia egyes részein kedden 20–40 cm hó is felhalmozódhat, míg a legerősebb széllökések meghaladhatják a 100 km/órás sebességet.

Az eső és a szél súlyosan megzavarták a közlekedést is, Valencia és Gandia kikötőjét hétfőn be kellett zárni, valamint az Alicante repteret is, amely keddi közleményében bejelentette, hogy fokozatosan térnek majd vissza a munkákhoz.

A vihar állítólag szerdára elhúzodik a térségből.