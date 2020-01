Trumptól mostantól vígan lehet szennyezni a vizeket az Egyesült Államokban

Az elnök a legjobb formáját hozta egy vacsorán, elárulta azt is, hogyan becézi a kínai elnököt.

A 2010-es évek különösen mozgalmasan alakultak a világpolitikában, és számos fontos esemény a következő évtizedet is már előre meghatározhatja. Brexit, Trump, Észak-Korea fenyegetése, az Iszlám Állam és a klímaváltozás a középpontban.

Bár Donald Trump Davosban még azt mondta, arra törekszik, hogy az Egyesült Államokban legyenek a legtisztább vizek, éppen csütörtökön véglegesítik azt a jogszabályt, amit Barack Obama földfelszíni és föld alatti vizekre vonatkozó környezetvédelmi korlátozásának vethet véget. Bár Donald Trumptól az sem áll távol, hogy egyik nap mást mondjon, mint a másikon, mégis vessünk egy pillantást erre a törvénymódosításra.

A folyók, vizek és egyéb vizes élőhelyek környezetvédelmi védettségét megszüntető döntésről szóló bejelentés nagy sikernek örvendett a farmerek, a fosszilis energiát előállító cégek és az ingatlanberuházók körében, akik eddig úgy érezték, szükségtelenül korlátozták őket a szabályok. Ezeket a korlátozásokat az elmúlt évtizedekben folyamatosan vezették be.

Ez az egyik első környezetvédelmi lazítás, abból a körülbelül 100-ból, amit Trump a hivatalba lépése óta ígér támogatóinak. A szabályozást a következő hetekben vezetik be, és majd további lépések követik a klímaváltozással, a levegő minőségével, a vegyi anyagokkal, a szénbányászattal, olajkitermeléssel vagy éppen a veszélyeztetett fajokkal kapcsolatban.

A vizekre vonatkozó szabályokat Trump korábban rettenetesnek, destruktívnak és az állami túlszabályozás legrosszabb példájának nevezte.

Az elnök vasárnap Texasban, a mezőgazdasági termelők legnagyobb éves találkozóján azt mondta, véget vet ennek a nevetséges szabályozásnak. Azt is hozzátette, hogy ez a szabály a földtulajdonosoktól lényegében elvette a tulajdonukat.

A New York Times szerint Trump amúgy tudja miről beszél, hiszen cégein keresztül több, mint egy tucat golfpályát üzemeltet, amelyekre szintén vonatkozott a vízzel kapcsolatos korlátozás, hovatovább az Obama által alkotott szabályok egyik legnagyobb ellenzői is golfpálya fejlesztők voltak, és az új rendelkezést is ők üdvözlik a leglelkesebben.

Az új szabály nemcsak megszünteti ezeknek a vizeknek a védelmét, de azt is lehetővé teszi a gazdáknak, hogy engedélyeket kelljen kérniük a környezetvédelmi hatóságoktól. Az új vízügyi szabályok alapján a természetes vizek felénél valamint több százezer kis vízfolyásnál, víznél megszűnik a szövetségi szinten biztosított védelem, a földtulajdonosoknak és az ipari szereplőknek pedig mostantól megengedi, hogy a szennyvizet egyenesen beleengedjék ezekbe a vizekbe, az ingatlanfejlesztőknek meg arra ad lehetőséget, hogy vizes területeket feltöltsenek a beruházásaikhoz.