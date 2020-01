Egyre inkább terjed a kínai koronavírus, kezdődik a holdújévi munkaszünet

Két nap alatt tizenhétről 25-re emelkedett a koronavírus áldozatainak száma Kínában, a fertőzötteké pedig 470-ről 830-ra ugrott.

Az egészségügyi hatóságok szerint még további 1072 fertőzésgyanús esetet tartanak számon, a betegeket még vizsgálják, írja az MTI.

A koronavírus forrásai a mérgeskígyók lehetnek: a kínai kobra és a krait, mindkét veszélyes állat megtalálható Kína középső, déli és délkeleti területein.

Ráadásul úgy tűnik, Európában is megjelenhetett már a vírus: n égy embert kezelnek skóciai kórházakban a tüdőgyulladást okozó új koronavírusra jellemző fertőzési tünetekkel.

A koronavírus járvány már Kína 13 régióját elérte . A vírus terjedése a 2020-as olimpiai játékokra is kihat, mivel egyes, Vuhanban megrendezendő, ökölvívó selejtező mérkőzéseit le kellett mondani, míg a női labdarúgó selejtező helyszínét át kellett helyezni Nancsingba.

Újabb problémát jelenthet, hogy pénteken kezdődik a holdújévi munkaszünet, amikor is a fél ország szabadságra megy, és útra kel, hogy meglátogassa szeretteit és ismerőseit. Azaz a járvány kitörése pont egy utazási csúcsszezonra esik, mely során az előzetes számítások szerint

MINTEGY 3 MILLIÁRD ALKALOMMAL KELNEK ÚTRA AZ EMBEREK ORSZÁGSZERTE KÜLÖNFÉLE KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKÖN.

Vuhanban óvintézkedéseket léptettek életbe: a repülőtéren és vasútállomásokon ellenőrzik az utasok testhőmérsékletét, és karanténba helyezik mindazokat, akiknél lázas tüneteket tapasztalnak.

Csütörtökön már három várost lezártak a vírus miatt: a járvány feltételezett epicentrumát, a 11 milliós Vuhant már gyakorlatilag elszigetelték: nem mehetnek sem be, sem ki onnan repülők és vonatok sem. Felfüggesztették a buszok, a metrók és a kompok közlekedését is. Hasonló korlátozásokat vezettek be csütörtöktől a több mint hétmilliós lakosú Huanggangban és kb. egymilliós lakosú Ezhouban is.

A kínai kommunista párt központi politikai és jogi bizottsága pedig kedden azzal motiváló nyilatkozattal rukkolt elő, hogy aki elmulasztja a vírusos megbetegedés eseteit bejelenteni, az

örökkön a történelmi szégyen oszlopára lesz felszögelve.

Hogy nekünk kell-e rettegnünk a vírustól, arról ebben a cikkben olvashat.