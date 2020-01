Dobok és harmonika hangja vegyült a sikolyok közé

Nyitott Bibliák, sátánt idéző üzenetek, megégett ruhák és halomba rakott kötelek, otthagyott hangszerek.

Ennyi maradt a panamai La Nueva Luz de Dios (Isten új fénye) nevű szekta összetákolt templomában a tömegmészárlásba torkollt utolsó gyűlésük után.

Január 13-án az esőerdőben lévő félreeső falu, Altos del Terrón lakosai az addigiakhoz képest egészen más hangulatú gyűlésre érkeztek a sűrű növényzettel körülvett épülethez. Többeket erőszakkal rángattak oda, majd annyit mondtak nekik: bánják meg a bűneiket, vagy meghalnak.

A szektatagok brutális rituálét hajtottak végre: Bibliákkal, husángokkal, macsetékkel verték és kaszabolták őket, egy terhes nőt és gyerekeit meztelenre vetkőztettek, és arra kényszerítettek, hogy sétáljanak át izzó parázson, másnak a nyakát szorongatták.

A terhes nő és öt gyereke holttestét egy másik gyerekkel együtt tömegsírba dobták. Férjének és tizenöt éves fiának sikerült megszöknie, majd értesítették a hatóságokat – írja a The Daily Beast.

A rendőrség nem sokkal később rajtaütést végzett a templomban, megszakítva ezzel a ceremóniát, és kiszabadított tizenöt embert. Egy nappal később egy órányira a templomtól megtalálták a tömegsírt, benne pedig a hét lefejezett embert.

Kilenc embert letartóztattak, köztük

a meggyilkolt nő két nagybátyját és az apját, vagyis az öt gyerek nagyapját, akik szintén a szekta tagjai voltak.

A hatodik gyerek a szomszédjukban élhetett.

Dobok és harmonika nyomta volna el a sikolyokat

Egy túlélő részletesen is nyilatkozott az elszenvedett kínzásokról az NBC-nek. A 24 éves Dina Blanco szerint a szektatag szomszédja közölte, hogy „ha akar, ha nem”, mennie kell. Ezért aztán a lányával, fiával és az apjával odamentek a templomhoz.

Az összegyűlt embereknek azt mondták, csukják be a szemüket, és egymás kezeit fogva imádkozzanak, hogy érezzék Isten jelenlétét. Ezután ütést érzett a fején – feltehetően Bibliával vágták fejbe –, amitől térdre esett, aztán el is ájult.

Amikor magamhoz tértem, folyamatosan azt mondogatták nekem, hogy ne nyissam ki a szemeimet. Dobok és harmonika hangját hallottam, sikolyokat és sírást. Ekkorra már meg voltam kötözve

– mondta.

A nőhöz később odalépett egy szektatag, és azt mondta neki, hogy a lánya meghalt, és hogy „a madarak majd elintézik a testét”. Az apja és a fia elszabadult. A nő fején még mindig látható az ütés nyoma.

Hallották a sikolyokat, de nem gyanakodtak

A rendőrség szerint a fogvatartottakon valószínűleg agymosást akartak végezni, az áldozatokat megkínozták és feláldozták, és a kimenekített emberekre is ez várt volna.

A helyiek szerint az elzárt faluban három hónappal korábban jelent meg a szekta, miután egy falubeli külföldről visszaérkezett a településre, írja a Global News. Elkezdték terrorizálni a helyieket, majd egyre erőszakosabbak lettek, miután a vezetőjük azt mondta, hogy Isten parancsait kell követniük, és meg kell szabadítaniuk a hitetleneket a démonoktól. Ezután kezdték el erőszakkal elvinni a helyieket a templomba.

Fotó: Luis Acosta / AFP Az templom

A falubeliek úgy nyilatkoztak a mészárlás napjáról az AFP-nek , hogy bár hallották a sikolyokat, semmit sem sejtettek, mert a templomban korábban is voltak hangos, felhevült vallási rituálék. Azt hitték, csak Istent dicsőítik olyan erősen.

Félnek a folytatástól

A mészárlás óta az eldugott falu őslakosai attól félnek, ők lehetnek a következő áldozatok. Attól tartanak, hogy a szektatagok bármikor felbukkanhatnak, hogy befejezzék a korábban elkezdett munkát, mondta az egyik helyi az AFP-nek.

Hogy kicsit biztonságosabban érezzék magukat, a lap szerint többen összeköltöztek. Az eset után rendőrök és kommandósok helikopterrel érkeztek a faluba, hogy rendszeres járőrözéssel vizsgálják azt, hogy működik-e másik szekta a környéken. Át fogják kutatni az összes templomot is a területen.

Elszigetelve élnek

A falu Panama legnagyobb őslakosok lakta területén, Ngäbe-Bugléban helyezkedik el. Több mint kétszázezer lakosának 96 százaléka nagy szegénységben él. Iskola, klinika, de még járható utak is alig vannak arrafelé, helyi rendőrből is kevés van, írja a The Daily Beast.

Altos del Terrón lakóinak órákat kell sétálniuk a folyó mentén, hogy eljussanak azokba a falvakba, ahol már van áram, és van rendőrség.

A körülbelül háromszáz helyi rizstermesztésből él, legtöbben egymás rokonai.

Mindezek miatt a helyiek nagyon elszigetelten élnek, így aztán nem volt nehéz dolga a szektának abban, hogy átvegye az irányítást a környéken. A Panamai Egyetem antropológusa többször vizsgálta az őslakosokat, életüket így foglalta össze:

„Ezeket az embereket elfelejtette az állam.”

(Borítókép: Kereszt a megtalált tömegsíroknál - fotó: Luis Acosta / AFP)