A szélsőjobboldaltól tartanak a német zsidók

Egyre többen fontolgatják a kivándorlást a németországi zsidó közösségben a társadalmi légkör változása miatt - mondta a Németországi Zsidók Központi Tanácsának (ZdJ) elnöke, Josef Schuster a Der Tagesspiegelnek adott interjújában, amit az MTI vett észre.

Schuster szerint ugyanis új antiszemita tendenciák mutatkoznak Németországban, ezért a demokratikus pártoknak "nagyon világosan el kell határolódniuk" a helyi AfD párttól. A többi párttól azt várja, hogy leplezzék le az AfD-t. Schuster szerint az "egyetlen helyes út" a teljes elhatárolódás az említett párttól.

A németországi zsidók ugyan nem állnak indulásra készen, összepakolt kofferekkel, "de azért most megnézzük, hogy hova is tettük ezeket a koffereket", mert szükség lehet rájuk. Példaként említette a tavalyi szélsőjobboldali terrortámadást a hallei zsinagóga ellen vagy Walter Lübcke, a CDU hesseni politikusának szélsőjobboldali kivégzését. Emellett bírálta a német hatóságok mulasztásait és a bíróságok gyakorlatát, akik szerinte nyilvánvalóan zsidóellenes ügyekből is kihagyják az antiszemitizmust.

Ősszel Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke jelentette be egy felmérés eredményei kapcsán, hogy az

antiszemitizmus kritikus szintet ért el Németországban,

ezért legfőbb ideje, hogy "a teljes német társadalom állást foglaljon, és szembeszálljon az antiszemitizmussal".

Németország különleges felelősséget visel az intolerancia és a gyűlölet visszatérése elleni küzdelemben, így ha a társadalom több mint egynegyede antiszemita gondolatokkal azonosul, a fennmaradó szűk háromnegyednek az a feladata, hogy megvédje a demokráciát és az elfogadásra, toleranciára épülő társadalmi modellt - mondta még Lauder.

A szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) legutóbbi, 2018-as kimutatása szerint egy év alatt 1799 antiszemita indíttatású bűncselekmény történt az országban - köztük 69 erőszakos bűncselekmény -, ami 20 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A BKA adatai szerint az elkövetők csaknem 90 százaléka szélsőjobboldali beállítottságú, írja még az MTI.