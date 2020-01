India visszaállítja az internetet Kasmírban, de csak a kormánynak tetsző oldalak lesznek elérhetőek

India újra elérhetővé teszi az internetet Kasmírban, de csak a számára megfelelő oldalakat lehet behozni, a közösségi média felületeit például továbbra is blokkolják, írja a South China Morning Post.

301 oldalt tesznek ismét elérhetővé, köztük több nemzetközi hírportált is, illetve olyan platformokat, mint például a Netflix és az Amazon. Azonban a közösségi média továbbra is elérhetetlen marad. A mobilinternet szintén helyreáll, de csak a lassabb adatforgalmú 2G hálózat lesz elérhető.

Az indiai kormány júliusban tízezer katonát küldött az észak-indiai Dzsammu államba és Kasmír tartományba, a lázadók elleni műveletek megerősítésére. Augusztusban aztán szigorú intézkedéseket vezettek be Kasmír általuk ellenőrzött részén, mert jelentősen megnőtt a feszültség a vitatott hovatartozású területen.

Akkor gyakorlatilag

KIJÁRÁSI TILALmat rendeltek el, egy ideig nem nyithattak ki az iskolák, tilos volt minden nyilvános gyülekezés, és az internetet is blokkolták.

Utóbbit azért rendelték el, hogy akadályozzák az India-ellenes gyűlések megszervezését. Emellett több helyi politikust házi őrizet alá helyeztek.

Ezután tízezrek tüntettek szerte Pakisztánban, tiltakozva az ellen, hogy India megvonta Kasmír állam különleges státusát.

IMRAN HÁN MINISZTERELNÖK pedig HITLERHEZ HASONLÍTOTTA NARENDRA MODI INDIAI KORMÁNYFŐT, ÉS FELSZÓLÍTOTTA A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉGET, GYAKOROLJON NYOMÁST ÚJDELHIRE A KASMÍRI JOGSÉRTÉSEK KIVIZSGÁLÁSA ÉRDEKÉBEN.

A vitatott hovatartozású himalájai Kasmíron három ország, India, Pakisztán és – kisebb részben – Kína osztozik. India és Pakisztán 1947-es függetlenné válásuk óta több háborút is vívott Kasmírért. Újdelhi többször is azzal vádolta Iszlámábádot, hogy támogatja a Kasmír indiai, zömében muszlimok lakta részén – hivatalos nevén Dzsammu és Kasmír államban – tevékenykedő fegyveres szakadár csoportokat, amelyek több merényletet is elkövettek a térségben. Iszlámábád elutasítja az erről szóló vádakat.