Trump felvázolta, hogyan rendezné a palesztin-izraeli konfliktust

"Jeruzsálem Izrael egy és oszthatatlan fővárosa marad"

- jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban azon a Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel kedden tartott közös sajtókonferencián, amelyen felvázolta az amerikai kormányzat elképzelését a palesztin-izraeli konfliktus rendezésére, írja az MTI.

Trump: hatékony lépés a béke felé

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy az amerikai tervezet közvetlen tárgyalásokat irányoz elő a felek között, és ennek érdekében közös amerikai-izraeli munkacsoportot hívnak életre. Arra nem tért ki, hogy ebben a munkacsoportban részt vesznek-e palesztin döntéshozók is

Trump azt is elmondta, Washington nagykövetséget tervez nyitni Kelet-Jeruzsálemban is, amely a palesztinok fővárosa lesz. Az elnök ígéretet tett arra, hogy egyetlen palesztint sem fosztanak meg otthonától, nem költöztetnek el. Elmondta, amennyiben Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke a békét választja, az Egyesült Államok és más országok is minden erejükkel segíteni fognak. Hozzátette, levelet küldött Abbásznak a béketervről, majd megköszönte Ománnak, Bahreinnek és az Egyesült Arab Emírségeknek a béketervről folytatott előzetes közvetítést, egyeztetést.

Az amerikai elnök elismerte Izrael fennhatóságát a Golán-fennsík felett.

Trump szerint a béketerv "nagyon hatékony" lépés a béke megteremtése felé. Szerinte ez a béketerv alapvetően különbözik a korábbi amerikai kormányzatok által előterjesztett béketervektől. Mint fogalmazott: a palesztinok megérdemlik a jobb élet lehetőségét. Megjegyezte, sokat kell tenni a palesztinokért is, mert egyébként a béketerv "tisztességtelen lenne".

Hamász: Agresszív elképzelések és képtelenség

A Gázai övezetet uraló palesztin Hamász szervezet egyik tisztségviselője a tervre úgy reagált:

Donald Trump amerikai elnök bejelentései közel-keleti béketervére vonatkozóan "agresszívek", Jeruzsálemre vonatkozó javaslata pedig "képtelenség"

"Trump bejelentése agresszív és nagyon sok haragot fog felszítani" - mondta Számi Abu Zuhri a Hamász szóvivője a Reuters hírügynökségnek Trump szavaira reagálva.

Trump Jeruzsálemre vonatkozó bejelentése képtelenség és Jeruzsálem mindig is a palesztinok földje lesz... A palesztinok szembe fognak szállni ezzel az egyezséggel, és Jeruzsálem palesztin föld marad

- tette hozzá Abu Zuhri.

Netanjahu: Trump béketerve kiegyensúlyozott

Az amerikai elnök beszéde után Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is beszélt.

"Stratégiai fontosságú az izraeli szuverenitás Ciszjordániában"

- szögezte le az izraeli miniszterelnök a Fehér Házban. Az izraeli kormányfő bibliai nevén Júdea és Szamária néven említette Ciszjordániát, A Jordán-folyó völgyét. Hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök elismerte annak fontosságát, hogy Izraelnek képesnek kell lennie önmaga védelmére a Jordán-völgyében és más vidékeken is.

Netanjahu szerint az új béketerv reális és esélyt nyújt a tartós béke megteremtésére. Leszögezte, hogy beleegyezett a palesztinokkal folytatandó tárgyalásokba,

mert a Trump-tervet kiegyensúlyozottnak találja.

Kijelentette, kész a tárgyalásokra a palesztinokkal egy leendő palesztin államról, de leszögezte, a palesztinoknak el kell ismerniük Izraelt "zsidó államként". A palesztin menekültek nem kapnak jogot arra, hogy visszatérjenek a mai Izrael területére, mondta.

Netanjahu hangsúlyozta: a béketervvel Washington elismeri, hogy a palesztin területeken épült zsidó telepek Izrael részei. Netanjahu azt is kijelentette, Abu Dis jeruzsálemi peremváros lesz a leendő palesztin állam fővárosa.

Azt is mondta, hogy várhatóan már a hét végén, vasárnap az izraeli kormány ülése elé terjeszti a javaslatot az izraeli joghatóság kiterjesztéséről a Jordán-folyó völgyében, a Holt-tenger északi részén és a ciszjordániai zsidó telepeken.

Az Arab Liga értekezletet tart

Rendkívüli értekezletet tart az Arab Liga szombaton Mahmúd Abbász palesztin elnök részvételével, hogy megvitassa Washington közel-keleti béketervét - közölte a pánarab szervezet főtitkára, Hosszam Zaki kedden, még mielőtt Donald Trump amerikai elnök bejelentette volna béketervét. Az értekezletet palesztin kérésre hívták össze - tette hozzá közleményében a szóvivő.

Az iszlám vallás szunnita ágának központi intézményeként kezelt egyiptomi al-Azhar egyetem és mecset nagyimámja, Ahmed el-Tajeb egy kairói nemzetközi konferencián kedden a palesztinokkal szemben eleve részrehajlónak minősítette Donald Trump kormányát, és megalázónak nevezte, hogy Trump az izraeli miniszterelnökkel jelenti be az új béketervet, arab és muzulmán résztvevők nélkül.

"Ők azok, akik felvázolják, megvitatják (...) és megoldják a mi problémáinkat. Egyetlen arab vahy muzulmán (résztvevő) nélkül" - mondta Ahmed el-Tajeb.

Teherán: A terv büntetés a palesztinoknak

Az iráni elnök egyik tanácsadója szerint a kedden ismertetett amerikai béketerv csak büntetés a palesztinok számára, és nem más, mint Izrael és az Egyesült Államok megállapodása. Ez egy megállapodás a cionista rendszer és Amerika között. A palesztinok közreműködése nincs napirenden. Ez nem béketerv, hanem a szankciók terve - írta egy üzenetben a tanácsadó.

Az iráni parlament elnöke már korábban, a terv ismertetése előtt az évszázad szemfényvesztésének nevezte azt. "Az Egyesült Államok hatalmas összeesküvést készített elő azért, hogy megalázza a muszlimokat" - jelentette ki kedden Ali Laridzsáni a törvényhozásban.

Az izraeli telepesek elutasítják

A ciszjordániai zsidó települések képviselői elutasítják Donald Trump béketervét a palesztin állam létrehozásának ígérete miatt - jelentette az izraeli tizenhármas kereskedelmi televízió híradása szerdán.

A telepesek elutasították a tervet, mert semmiképpen, semmilyen feltételek mellett sem hajlandók elfogadni a palesztin állam felállítását. "Ha ez az ára az izraeli fennhatóság kiterjesztésének a ciszjordániai településekre, akkor inkább lemondunk annektálásukról" - nyilatkozta egyik képviselőjük a televízióban.

"Nagyon zavarban vagyunk" - mondta David Elhajani, a ciszjordániai telepesek tanácsának vezetője a Jediót Ahronót című újság honlapjának, a ynetnek. "Nem tudunk egyetérteni egy olyan tervvel, amely magában foglalja egy palesztin állam létrehozását, hogy veszélyeztesse Izrael államát, és a jövőben jelentős veszélyt jelentsen" - tette hozzá.

"Kijelentjük, hogy soha nem engedjük meg egy palesztin állam létrehozását, még az izraeli uralom ciszjordániai kiterjesztésének árán sem"

- tette hozzá. A telepesek vezetői kedden találkoztak Washingtonban Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel, aki megpróbálta megszerezni támogatásukat a Trump-tervhez.

Abbász: Ez összeesküvés

Mahmúd Abbász palesztin elnök szerint az amerikai elnök közel-keleti béketerve egy "összeesküvés", amely nem fog sikerülni. Egy keddi televíziós nyilatkozatában Abbász azt is kijelentette Donald Trumpnak és Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőnek címezve, hogy a népe jogai "nem eladók".

Azt mondom Trumpnak és Netanjahunak, hogy Jeruzsálem nem eladó, jogaink nem eladók, nem alku tárgyai. És a megállapodásuk, az összeesküvés nem fog sikerülni. Nem hajlunk meg, nem adjuk be a derekunkat

- mondta Abbász, aki a palesztin vezetőség Rámalláhban tartott rendkívüli ülése után szólalt meg. A tanácskozáson képviseltette magát a Hamász szélsőséges gázai szervezet is.