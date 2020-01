Védelmébe vette a két Srí Lanka-i péket a gyergyóditrói polgámester

Ahogy arról írtunk, az utóbbi napokban az erdélyi Gyergyóditróban 2 (kettő ) Srí Lanka-i pékmester a végletekig felkorbácsolta a migránsellenes indulatokat. A két – egyébként katolikus vallású - péket a Ditrói Pékség sütőipari vállalat alkalmazta, de megjelenésükre a Facebookon külön, „Migránsmentes Ditrót akarunk” elnevezésű csoport alakult, ahol a magyar migránsellenes oldalakhoz méltó kulturált párbeszéd alakult ki, egyebek mellett a jövevények „kiirtásáról“.

Időközben a két szakmunkást az őket alkalmazó cég néhány napja el is költöztette a településről, és a szomszédos Gyergyószárhegyen béreltek nekik lakást. Az 5000 fős, Hargita megyei magyarok lakta településen – melynek több lakója is dolgozott vendégmunkásként valamilyen nyugati országban – felmerült az is, hogy helyi népszavazáson kéne megtiltani a helyi cégeknek a vendégmunkások alkalmazását.

Nagyjából 30, a két pék alkalmazásán felháborodó helybéli az önkormányzat szerda délutáni ülésén próbálta révenni Puskás Elemér polgármestert a helyi népszavazás kiírására. Azonban a Székelyhon erdélyi lap tudósítása szerint a városvezető arra kérte a megjelenteket, hogy

Legyen vége az uszításnak!

És szarkasztikusan megjegyezte, milyen jó lenne, ha más közügyekben is ilyen lendülettel lépnének a ditróiak. Puskás felvetette,

miért nem kezdeményeznek a helybéliek ugyanilyen lendülettel „szemétmentes Ditrót”, „családon belüli erőszakmentes Ditrót”, vagy „falopásmentes Ditrót”.

A polgármester rámutatott arra is, hogy hivatalból nem kezdeményezhet népszavazást, és abba sincs beleszólása, hogy egy magáncég kiket alkalmaz. Egyébként a Srí Lanka-i pékeket azért alkalmazza a sütöde, mert nem találnak helyi szakmunkásokat.

Egy felszólaló közbevetette, hogy „nem kell a ditróiaknak új kultúra”, ugyanis elegendő az övék, a munkaerőt pedig „meg kell fizetni”. A felek kezdtek elbeszélni egymás mellett, mire a polgármester azt javasolta, hogy a helyi művelődési házban szombaton délelőtt tíz órakor gyűljenek össze és ott beszéljék át a kérdést.

Ezt a helyiek elfogadták, sőt, meg is tapsolták a polgármestert.