Trump meghirdette palesztin béketervét, az izraeli hadsereg azonnal mozgósított

- írja a The Times of Israel az izraeli hadsereg bejelentésére hivatkozva. Az izraeli hadsereg közleménye szerint a csapatösszevonások a béketerv kiadását követő helyzetértékelést követték. A palesztinok két napja több helyen összeütközésbe kerültek az izraeli katonákkal Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben. A csapaterősítések néhány napig biztosan érvényben lesznek majd, a legnagyobb tiltakozó akciók ugyanis a pénteki munkaszüneti napon várhatók. Naftali Bennet védelmi miniszter azt nyilatkozta az Ynet online lapnak, hogy

Az amerikai kormányzat hosszú ideig titkolt tervezetének a palesztinok – és a nemzetközi közvélemény – által leghevesebben vitatott pontja az, miszerint a Jordán-völgyet Izrael annektálná.

A Jordán-völgy legnagyobb palesztin városa, Jerikó polgármestere az MTI tudósítójának is azt nyilatkozta, hogy békés eszközökkel, de szembeszállnak a kizárólag izraeli illetékesekkel egyeztetett tervek végrehajtásával.

Naftali Bennet egyébként már fel is állított egy munkacsoportot a vízgazdálkodás és Izrael mélységi védelmének szempontjából is stratégiailag fontos Jordán-völgy adminisztratív bekebelezéséhez (a régiót az 1967-es háború óta az izraeli hadsereg tartja ellenőrzése alatt).

Ezen kívül sokan azt is sérelmezik, hogy Trump a nemzetközileg el nem ismert ciszjordániai telepeket is Izrael részének ismerné el, melynek köszönhetően papíron hiába alakulhatna meg egy valódi állami státusszal rendelkező Palesztin Hatóság (ami előrelépés lenne Trumpék tavaly tavasszal elhintett előzetes elképzeléseihez képest), amikor területét teljesen felszabdalnák a zsidó települések, illetve az azokat összekötő utak.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL