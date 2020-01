Ellátási káosz van Vuhanban

Hosszú kórházi sorok, köhögő emberek tömege, akiket egyre kevésbé tudnak ellátni a túlterhelt kórházak – írta le az egészségügyi helyzetet az AFP a koronavírus-járvány központjából, a 11 milliós – a karantén előtti exodus miatt jelenleg csak 6 milliós – Vuhanból.

Két napja nem aludtam, kórházról kórházra járok – mondta a Hong Kong Free Press szerint egy vuhani, 30 év körüli beteg, aki tünetei miatt próbált orvoshoz jutni. Tapasztalata azt is jelzi, hogy sokkal több fertőzött lehet, mint az a hatezer, akit a hatóságok nyilvántartanak.

Aggasztó az is hogy sokan épp a kórházi sorban állásban kapják el a vírust, noha esetleg eredeti tüneteik nem is ahhoz voltak köthetők. A zsúfoltság, a potenciális és bizonyosan beteg emberek keveredése ezen a január 25-i vuhani felvételen is látható:

This is the second video, h/t @ckoettl. They are filmed in the same hallway. Btw this hospital is also called "Wuhan No.11 Hospital."

Next tweet has some visual analysis ... 2/3 pic.twitter.com/9YdmofyN27