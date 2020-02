Hivatalosan is kezdetét veszi az amerikai elnökválasztás

Hivatalosan is megkezdődik hétfőn az amerikai elnökválasztási folyamat: megválasztják az első küldötteket a középnyugati Iowában, írja az MTI.

Iowára egész évben alig figyelnek az amerikaiak. De minden négy évben egyszer mindenki - legfőképpen a politika világának megannyi szereplője - Iowára szegezi tekintetét. Itt tartják ugyanis az amerikai elnökválasztási folyamat első voksolását, és az elemzők már az itteni eredmények alapján próbálnak meg következtetéseket levonni a későbbi elnökjelölt-választásra, végsősoron az elnökválasztásra is. Iowa parányi agrárállam az amerikai Középnyugaton, nem sűrűn lakott, lakossága alig több mint hárommillió lelket számlál. Nevét a korábban ott élő, sziú nyelven beszélő iowa indiánokról kapta, ezért is nevezik Sólyomszem Államnak (Hawkeye State). A "becenévvel" nincs egyedül: az Egyesült Államok valamennyi tagállamának van ilyen kedveskedő neve.

Nem előválasztás

Iowában hétfőn választanak, de ennek formája nem előválasztás (primary) lesz, hanem jelölőgyűlés (caucus).

Az Egyesült Államokban mindössze 14 tagállamban döntenek ily módon azokról a küldöttekről, akik majd a pártok országos elnökjelölő konvencióján döntenek az elnökjelölt személyéről. A "caucus" elnevezés eredete a történelem homályába veszett, egyes tudósok szerint az algonkin indiánok nyelvéből ered. A jelölőgyűléseket magánházakban, templomokban, iskolákban, boltokban, vagy akár lovasklubokban is tarthatják, a választási körzettől függően. A résztvevőknek megadott időpontban kell a megadott helyiségben lenniük. Késni nem lehet, és a helyiséget sem lehet előbb elhagyni, aki nem tartja be ezt a szabályt, az nem voksolhat. Az idén 1678 helyen rendeznek caucust.

Bonyolult rendszer

A jól szervezett kampánycsapatoknak minden egyes jelölőhelyiségben van egy helyi megbízottjuk, aki segít a résztvevőknek. A republikánusok és a demokraták jelölőgyűlései különböznek egymástól. A republikánusok a titkos szavazás hívei, a helyiségben a szavazócédulán bejelölik az általuk támogatott küldött nevét, majd ezeket a voksokat valamennyi caucus-helyiségben összeszámolják, és beküldik a párt helyi központjába. A végeredmény az összeszámolt voksok összessége. Ezzel szemben a demokrata párti hívek döntésének folyamata bonyolultabb, de nyilvános. A különböző jelölőhelyiségekben a jelenlévők hangosan egyetértve vagy vitatkozva fennhangon megnevezik, hogy kit látnának szívesen küldöttként. A választható jelölteket a helyi pártvezetés határozza meg, méghozzá a korábbi két választás eredményei alapján. A szavazókörzetekben történő jelölés két fordulóban zajlik: az első forduló után csak azok maradnak versenyben, akik a jelenlévők támogatásának 15 százalékát megszerezték. A megszavazott küldöttek azonban nem kerülnek automatikusan az elnökjelölt-állító konvencióra, hanem még egy helyi területi konferencián (konvención) bemutatkoznak, és ott választják ki nyílt szavazással, hogy kik lesznek a küldöttek.

Trump is tiszteletét tette

Hétfőn éjszaka a Demokrata Párt két eredményt jelent majd be: a valamennyi küldöttre leadott voksok számát és a második fordulóban legtöbb támogatást szerzett küldöttjelöltek nevét. Csupán ezt követően jelenti be a párt, hogy kik lesznek azok a küldöttek, akik a helyi - iowai - konvención részt vesznek. Az elmúlt napokban rendkívül megélénkült az élet Iowában, egymást érték a kampányrendezvények, az államba még Donald Trump amerikai elnök is ellátogatott. Csütörtökön az állam fővárosában, Des Moines-ban tartott kampánygyűlést, ahol azt hangoztatta: novemberben legyőzi az általa már előre "szocialistának" minősített demokrata párti vetélytársát.