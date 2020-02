Ha Kínában pánik lesz, elszabadul a pokol

Nem mindenhol van apokaliptikus hangulat Kínában , de a koronavírus-járványt mindenhol komolyan veszik, írta az Indexnek a magyar D., aki ugyan a fertőzés gócpontjának számító Vuhantól 2 ezer kilométerre lakik kínai családjával, de a járvány hatásai ott is jól érzékelhetőek.

D. és családja Jünnan tartomány déli csücskében, a laoszi határhoz közel él Csinghongban (Hszisuangpanna Daj Autonóm Terület). Ezen a területen szubtrópusi az éghajlat, tiszta a levegő, a település tökéletes téli szüneti nyaralóhelynek számít.

Egyelőre nincs vasúti összeköttetése Vuhannal (de azért jövőre már oda is el fog érni a szuperexpressz), a helyet csak repülővel vagy autóval lehet megközelíteni.

Hivatalosan 12 fertőzött van, ami Jünnan tartományban a második legmagasabb szám, a tartományi székhelyen Kunmingban 31 fertőzöttről tudnak. Ez elég magas szám, és olyan szempontból érdekes, hogy nem is egy jól megközelíthető nagyvárosról, hanem egy kb. 600 ezres népességű, határmenti településről van szó.

A településen a legtöbb ember a turizmusból el. Két nagy szezon van: az októberi 1-7. közötti Aranyhét, a kínai államalapítás ünnepe, illetve a január végi holdújév.

A vírusok már az októberi szezonba is bezavartak. Tavaly ősszel volt egy elég súlyos dengue-láz járvány, ami amúgy minden évben van ott, de általában nem komoly. A szúnyogok által terjesztett betegséget csonttörő láznak is hívjak az egyik tünete miatt.

A dengue-láz eléggé elrontotta az októberi nagyszünetet, kevesen jöttek, most pedig itt a koronavírus: senki se megy sehova, az utazásokat, szállásfoglalásokat visszavonták. Míg holdújévkor a megnövekedett emberlétszám miatt óriási dugók szoktak lenni, most üresek az utcák.

D. úgy látja, hogy a hatóságok komolyan veszik és a lehetőség szerint jól kezelik a helyzetet. Szerencsére jól ellenőrizhetők a piacok, a bevásárlóközpontok, sőt a kommunának nevezett elkerített lakóparkok is. Ahol több bejárat van, azokat mind lezárták, a létesítményekbe csak egy ellenőrzőponton lehet ki- és bejutni. A bejáratnál mindig ellenőrzik a testhőmérsékletet, és szájmaszk nélkül nem engednek be senkit.

Élelmiszerhiány nincs, emberek se rohamozzák a boltokat, viszont mindenki szájmaszkot hord. A helyi látványosságokat már vagy egy hete bezárták. A két nagyobbik lányom Sencsenben tanul, ők csak január 13-án jöttek haza. Nekik napi 2 alkalommal mérik meg a testhőmérsékletüket, az orvos házhoz jön védőfelszerelésben.

D. kínai feleségének testvére és családja is Csinghongban él, de ők még a járvány súlyosra fordulása előtt elutaztak holdújév alkalmából meglátogatni az édesapjukat, aki Hupej tartományban él egy tanyán, és azóta nem térhettek haza. Elutazásuk idején még csak pár vuhani betegről volt szó a hírekben, közben viszont komolyabbra fordult ott a helyzet.

Karantént vezettek be, és s zigorúan korlátozzák a közlekedést, nem lehet elhagyni a várost.

Az utcán haldokló emberekről szóló híreket sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, de az ilyen pánikkeltő, forrás nélküli híreket érdemes fenntartással kezelni. Azok a videók nem biztos hogy ott és akkor készültek, semmi alapján nem lehet azonosítani a várost vagy az időpontot. Egyébként is sok a fake news a vírussal kapcsolatban. Annyi azonban biztos hogy Hupejben legalábbis nagyon súlyos a helyzet.

A hivatalos számoknak sem D.-ék, sem a legtöbb általuk ismert kínai nem hisz. Valószínűleg a vuhaniak már régóta fertőzték egymást tünetmentesen vagy enyhébb tünetekkel, és sokkal elterjedtebb volt a vírus, mint amilyennek állították az újév előtt. Az ugyanis nem lehet., hogy néhány tucat fertőzött vuhani pár nap alatt megfertőzi az egész országot, írta levelében a Csinghongban élő magyar .

Valószínűleg amíg nem mutatták ki a koronavírust, addig hazaküldték a betegeket egy megfázássál, ők pedig terjesztették tovább a vírust. D. szerint a mostani számok sem megbízhatóak, de nem azért, mert a kínai kormány hazudik. Ennek szerinte több oka is van. Rengeteg ember el sem megy orvoshoz vagy azért, mert túl enyhék a tünetei, vagy azért, mert nem is tud. A kórházak és a rendelők ugyanis megteltek, a kisebb településeken nincs orvosi felügyelet.

Az is nehezíti a kivizsgálást, hogy a vírus tünetei nagyjából megegyeznek a szokásos influenza tüneteivel, és most egyébként is influenzajárvány van. Rosszabb, hogy aki influenzás és megijed, majd elmegy a kórházba kivizsgáltatni magát, ott fertőződhet meg a koronavírussal. Aztán hazamegy, és máris elkezd fertőzni. D. szerint az helyes, hogy pánikot sem akarnak kelteni egy megbecsült fertőzöttszámmal, mert "ha Kínában kialakul a pánik, akkor elszabadul a pokol".

Magyarországon még meg se jelent a vírus, de máris elkapkodták a szájmaszkokat, képzelem mi lesz, ha tényleg megjelenik, és terjedni kezd.

D. úgy látja, a kínaiak es a kínaiak kormány mindent megtesznek, amit meg lehet tenni a járvány lassítása érdekében:

Nem tudom, Magyarországon lenne-e ilyen mértékű együttműködés a lakosság részéről.

(Borítókép: Bezárt üzletek Csinghong nyaralóövezeti részén 2020. február 2-án. Fotó: Olvasónk, D. / Index)