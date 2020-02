Erdogan erői Aszadra mértek csapást Idlibnél

Miközben a világ a kínai koronavírusra figyel, egyre nyíltabban folynak az összecsapások Szíriában a török erők és a Moszkva támogatását élvező szíriai hadsereg között.

Recep Tayyip Erdogan közölte: Idlib tartományban nehéztüzérséggel, a légierőt is bevetve válaszcsapást mértek Bassar Aszad szíriai elnök erőire, legalább 30 katonát megölve – írta az angol nyelvű török Dailysabah.com.

Fotó: Presidential Press Office / Reuters Recep Tayyip Erdogan a mai sajtótájékoztatón Isztambulban

A török elnök szerint „hibát követnek el azok, akik próbára teszik a török hadsereget”.

Törökország saját befolyását igyekszik kiterjeszteni Szíria északi részére, előbb az ott kialakult kurd autonómia területén – amelyet tavaly elhagytak az amerikai erők, lényegében utat engedve Ankarának – majd Szíria északnyugati részén is, részben az ott élő török nyelvű kisebbség védelmére hivatkozva.

Moszkva nélkülözhetetlen szereplőjévé vált a helyzet rendezésének, miután nem csak Aszad fennmaradása függ tőle, hanem Törökország is igyekszik konfliktusmentes kapcsolatot fenntartani vele. (Miután átestek egy fél évig tartó súlyos politikai konfliktuson, amely során 2015 novemberében egy orosz vadászgépet is lelőtt a török légvédelem. A Damszakusz oldalán katonailag is beavatkozó Moszkva megjelenése akkor keresztülhúzta Törökország terveit.)

2017-ben Törökország, Szíria és Oroszország megállapodást kötöttek, arról, hogy négy területen visszaszorítják az Iszlám Államból megmaradt terrorista csoportokat. Három ebből már Damaszkusz ellenőrzése alatt áll, Idlib azonban néhány szomszédos területtel még nem – emlékeztetett a Ria Novosztyi. Idén Januárban a szíriai hadsereg a terroristák elleni küzdelemre hivatkozva megkezdte támadást – több tucat civil halálát is okozva – ám ezt Törökország a saját érdekszférája elleni támadásként értékelte, miután ellenére volna, ha Damaszkusz további területek felett szerezné vissza az ellenőrzést.