Kína: Amerika kelti a pánikot, terjeszti a félelmet

Ahogy a koronavírus miatti kezdeti megilletődöttség lassan elmúlik, a világpolitika reakciói visszatérnek rendes kerékvágásukba. A kínai vezetés azzal vádolja az Egyesült államokat, hogy ő kelti a koronavírus-járvány körüli pánikot, és érdekében álla Kínával szembeni globális félelem tüzelése.

A vádakat azután fogalmazták meg, hogy az Egyesült Államok - a WHO-hoz hasonlóan - országos közegészségügyi szükségállapotot hirdetett, és megtiltotta minden olyan személy belépését az országba, akik az elmúlt két héten Kínában jártak. A kínai külügyminisztérium szóvivője szerint az amerikai intézkedés semmire sem jó, csak arra, hogy

létrehozza és terjessze a félelmet.

A szóvivő azzal vádolta az USA-t, hogy csak a rettegést gerjeszti, de segítséget nem ajánlott fel Kínának. Az Egyesült Államok volt a kínaiak állítása szerint az első ország, amely beutazási tilalmat hirdetett a Kínából érkezőkkel szemben, illetve amely elsőként visszavonta kínai külképviseleteiről a nem pótolhatatlan embereket.

A szóvivő szerint éppen a erős járványügyi infrastruktúrával rendelkező fejlett országok az elsők, akik a WHO-ajánlásokkal szemben utazási korlátozásokat vezettek be. Röviddel az amerikai tilalom után néhány más ország, például Ausztrália is így járt el. A WHO valóban azon az állásponton van, hogy a határok lezárása pont ellentétesen sülhet el, és gerjesztheti a járvány terjedését. Az emberek ugyanis emiatt nagyobb eséllyel fognak illegálisan, vagyis regisztráció nélkül belépni más államok területére.

Milyen utazási korlátozásokat vezettek be eddig világszerte?

Egyesült Államok, Szingapúr, Ausztrália: Minden külföldi állampolgár belépésének megtagadása, akik az utóbbi időben Kínában jártak.

Új-Zéland: Minden külföldi állampolgár belépésének megtagadása, akik az utóbbi időben a szárazföldi Kínában jártak.

Japán, Dél-Korea: Minden külföldi állampolgár belépésének megtagadása, akik az utóbbi időben Hupej tartományban jártak.

Egyiptom, Finnország, Indonézia, Egyesült Királyság, Olaszország és sokan mások: a Kínába közlekedő repülőjáratok leállítása.

(Borítókép: Kínából érkezett utasok chicagói repülőtéren 2020. január 24-én. Fotó: Kamil Krzaczynski / Reuters)