Még mindig sikerül olyan nyilatkozniuk politikusoknak a Metoo-ról, hogy a nagy felháborodás után bocsánatot kelljen kérniük. Ezúttal Lenín Moreno nyilatkozata verte ki a biztosítékot. Az ecuadori elnök pénteken egy rendezvényen mondta azt, hogy a nők csak akkor jelentik a zaklatást, „ha csúnya férfi közeledik hozzájuk.” „Ha az illető jóképű, akkor általában nem tartják zaklatásnak” – idézte a BBC.

Aztán még rátett egy lapáttal, mondván, a férfiak folyamatosan a zaklatási vád fenyegető árnyékában élnek.

A problémát bagatellizáló, az elkövetők helyett a felelősséget a nőkre hárító nyilatkozatra adott reakciók után Moreno bocsánatkérésképpen a Twitteren közölte:

„Bocsánatot kérek, ha így volt értelmezhető...Elutasítom a nők elleni erőszak minden formáját” – az nem derült ki, hogy szavait hogyan lehetett volna másképp értelmezni, ezért is tette hozzá a politikus, hogy nem akarta a zaklatás és az erőszak kérdését elbagatellizálni.

Ha a nők elleni erőszakot nem is, az utcai erőszakot nagyon is ismeri az országot 2007-től hat éven át alelnökként, 2017-es győzelme óta pedig elnökként irányító, most 66 éves Moreno:

1998-ban két támadó egy bevásárlóközpontban hátba lőtte deréktől lefelé megbénult és kerekesszékbe kényszerült. Közéleti tevékenységének egy részét egy misszió létrehozásának szentelte, amely a fogyatékkal élőknek nyújt rehabilitációs, műszaki és pszichológiai segítséget. Ebbn a minőségében négy éven át az ENSZ-ben is különmegbízotti feladatot látott el az ENSZ-főtitkár kérésére.