Orvosok helyett politikusok kapták a szuper maszkokat Vuhanban

A lakosság megnyugtatása helyett felháborodást váltott ki, a kínai politikusok vuhani látogatása, amelynek célja az volt, hogy megmutassák: az ország vezetése felelősségteljesen kezeli a koronavírus-járványt. Egy videóbejátszás miatt azonban rosszul sült el a dolog: az látható rajta, hogy a kórházba érkező politikusokon vannak azok a maszkok, amelyeket az orvosi dolgozóknak szántak, miközben a fertőzöttekkel foglalkozóknak gyengébb minőségű vagy semmilyen védőmaszkjuk nincs – derült ki a Guardian cikkéből. A képen is látható, hogy az orvosok egyszerű műtéti maszkot hordanak, míg a delegáció tagjain speciális szűrővel ellátott N95-ös típusú maszk van. Ezek azok a maszkok, amelyeket a Kínai Vöröskereszt révén az egészségügyi dolgozóknak kellett volna eljuttatni.

Fotó: screenshot / Weibo Orvosok sima maszkban, a politikusok N95-ös típusú szűrővel ellátott maszkban

A már 362 ember életét kioltó járvány központjában, Vuhanban volt olyan kórházi dolgozó, aki szemeteszacskóból pótolta a hiányzó maszkot.

Tekintettel a vírus további terjedésére, az áldozatok számának növekedésére, a Hupej tartományra nehezedő nyomásra, a romló ellátásra, a cenzúra sem képes visszatartani a civil felháborodást a látottak kapcsán – bár a kínai közösségi oldalon a maszkokkal kapcsolatban posztolt felvétel már nem látható.

Az alattuk lévő kommentek azonban igen, a Guardian szerint ezek hívják fel a figyelmet arra, hogy kiknek szánták eredetileg a maszkokat. Volt, aki a politikusok szégyenteljes viselkedéséről írt.

Az elnök láthatatlanná vált

A kezdeti titkolózás után sokkal nyíltabban kezeli az állami sajtó a járvány ügyét, a Vuhanban a helyi vezetés is látványosan magára vállalta a felelősséget, felvetve a lemondást is, ez azonban inkább afféle szelepként szolgál, hogy az indulatok kevésbé forduljanak a központi vezetés ellen. Feltűnő, hogy a járvány beismerése óta mennyivel kevesebbet szerepel Hszi Csin-ping a sajtóban – hívta fel a figyelmet a CNN. A Kínai Kommunista Párt lapja, a Zsenmin Zsipao címlapjáról is hiányzik, noha az elnök szinte állandó szereplője a napi két és fél millió példányban nyomtatott lap első oldalának.