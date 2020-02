Lemondott a skót pénzügyminiszter, miután egy 16 éves fiút zaklatott

Hivatalosan is felszólította a brit kormányt, hogy adják át a skót parlamentnek a népszavazás kiírásának lehetőségét.

A skót pénzügyminiszter, Derek Mackay lemondott tisztségéről azután, hogy nyilvánosságra került, egy 16 éves fiúnak erotikus tartalmú üzeneteket küldözgetett, írja a BBC.

A Scottish Sun újság hosszú listát közölt a fiú és a Skót Nemzeti Párt politikusa közötti üzenetváltásokról. Ebből kiderül, hogy Mackey hat hónapon át volt kapcsolatban a fiúval, akit csinosnak is nevezett. Mackey elmondta, hogy teljesen ostobán viselkedett, minden tettéért vállalja a felelősséget, és a fiútól és családjától is elnézést kért.

A skót miniszterelnök, Nicola Sturgeon elfogadta Mackay lemondását. A 42 éves politikus a semmiből lépett kapcsolatba a fiúval, akinek az Instagramon és a Facebookon legalább 270 üzenetet küldött, akit többek között vacsorázni és rögbi-meccsre is meghívott.

Mackay, akit sokan egy lehetséges miniszterelnöknek is tartottak, 2013-ban ismerte be, hogy meleg, miután elhagyta feleségét, akitől két gyereke is született.

Az ügy éppen azon a napon robbant ki, amikor a skót kormány a jövőévi költségvetési tervezetet tárgyalta volna, ami a skót parlament egyik legfontosabb eseménye. Mackay a tervei szerint többet költött volna az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló projektekre, de ehhez a többi párt képviselőjének támogatására is szüksége lett volna. Mackay lemondása után helyettese, Kate Forbes fogja bemutatni az új költségvetést.