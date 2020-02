Meghalt Escobar leghíresebb bérgyilkosa

Több száz ember halála szárad a lelkén, fél életét börtönben töltötte, most zsarolás miatt vették őrizetbe.

Meghalt Pablo Escobar bérgyilkosa, , aki feltételezések szerint 300 ember haláláért felelős.

A Popeye néven is ismert bérgyilkos még 18 éves kora előtt csatlakozott az Escobar vezette Medellín kartellhez, amely tonnaszámra szállította a kokaint az Egyesült Államokba. Popeye a bérgyilkosok irányítójává vált, de ő maga is több száz embert ölt meg saját kezűleg, rendőrökkel, újságírókkal, bírókkal, politikusokkal végzett, de barátnőjét is megölte, aki korábban Escobar szeretője volt.

Velásquez 1992-ben adta fel magát, és Luis Carlos Galan liberális kolumbiai elnökjelölt meggyilkolásáért 30 év börtönt szabtak ki rá, amiből végül 23-at töltött le.

A börtönben több diplomát szerzett, majd 2014-es szabadulásakor azt mondta, hogy fiataloknak akar majd előadásokat tartani. Végül egy Youtube-csatornát indított, aminek több milliós követőtábora lett.

Velásquezt 2018-ban zsarolás miatt újból letartóztatták és bebörtönözték. 2019 decembere óta az egyik bogotái kórházban ápolták. Gyomorrák végzett vele, 57 évet élt.

(via BBC)