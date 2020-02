Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

60-ról 42-re csökkent az Új-Dél-Walesben pusztító bozóttüzek száma, hála az elmúlt húsz év legnagyobb esőjének – írja a Sky News. A tűzoltók egy kicsit fellélegezhettek, de az eső újabb problémákat hozott: a sok vízzel áradás vagy a januári viharhoz hasonlóan földcsuszamlás is előfordulhat.

Az eső nemcsak a tüzek ellen jó, hanem a farmoknak és a gazdaságnak is jót tesz – bár most talán az a legfontosabb, hogy a kimerülő víztározókat is feltölti.

Jelenleg 17 olyan tűz van, amit a tűzoltók nem tudnak kordában tartani, de reményeik szerint a heves esőzés kicsit lecsitíthatja ezeket. A tüzek eddig 11,7 millió hektáron pusztítottak, és 2600 otthon veszett oda. Valószínűleg több mint egymilliárd állat pusztult el.

Sydney-ben 24 óra alatt 130 milliméter eső esett, a városban ilyen 18 éve nem fordult elő.