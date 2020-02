Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Előkerült egy 2018-as hangfelvétel, amin a tate-i támadó, a támadáskor 17 éves Jonty Bravery részletesen elmagyarázza gondozóinak, hogyan fog megölni valakit Londonban – írja a BBC. Bravery 2019 decemberében már beismerte bűnösségét, miután tavaly augusztusban kilökött egy hatéves francia gyereket a Tate Modern múzeum tizedik emeletéről. A fiú túlélte a zuhanást, de komoly sérüléseket szenvedett. Januárban a szülei arról számoltak be, hogy még nem tud felállni, de már ki tudja nyitni a bal kezét. Bravery azzal magyarázta tettét, hogy be akart kerülni a tévébe.

A most kikerült hangfelvételen a fiatal férfi arról beszél, hogy a fejében úgy látja, elmegy az apjával vagy valakivel (lehet barát is, mindegy, hogy ki) Londonba, ahol sétálgatnának, felmennének egy magas helyre, ahonnan ki fog lökni valakit. Meg akar ölni valakit, és tudja, hogy egy 30 méteres zuhanás bárkit megöl. Figyelem, a hangfelvétel felkavaró lehet!

Bravery egyik gondozója szerint több lehetőség is lett volna, hogy megakadályozzák a gyilkossági kísérletet, de nem éltek ezekkel. A hangfelvételen Bravery teljes nyugalommal beszél, és mondja is, hogy biztosan börtönbe kerül. Bravery azért élt gondozásban, mert autista. A felügyeletét ellátó cég azt állítja, semmiféle feljegyzésük nincs arról, hogy Bravery miket tervezett.

Ennek ellenére gondozói szerint nem a hangfelvételen hallható eset volt az első alkalom, amikor Bravery megosztotta velük a terveit. Ezek mindig arról szóltak, hogyan fog bántani valakit. Elvileg a gondozó beszámolt ezekről a feletteseinek, és a hangfelvételt is lejátszotta nekik. A felettesei ezt tagadják.

Bravery 2018 nyaráig csak felügyelet mellett hagyhatta el a lakását, de 2019 tavaszán ezt a szabályt megváltoztatták, és már egyedül is sétálhatott. A hangfelvételt megosztó gondozó beszélt is arról egy másik alkalmazottal, hogy Bravery engedélyt kért, hogy elmehessen a Tate-be, amit meg is kapott, és egyedül távozott. Ekkoriban óvadék ellenében volt szabadlábon, mert korábban állítólag megtámadott egy gondozót.

Bravery tárgyalása február 17-én lesz.