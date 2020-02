Hétfőn fogadja Merkel Orbánt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Angela Merkel német kancellár hétfőn megbeszélésre fogadja berlini hivatalában Orbán Viktor magyar miniszterelnököt - közölte pénteken a német szövetségi kormány helyettes szóvivőjére hivatkozva az MTI.

Ulrike Demmer tájékoztatása szerint a 16 órakor kezdődő megbeszélés középpontjában a kétoldalú kapcsolatok, valamint Európa-politikai és nemzetközi témák állnak.

Szerdán a német Welt am Sonntag című német lap azt írta, hogy Orbán Viktor a Fidesz Európai Néppártban maradásáról is tárgyalni szeretne a német kancellárral. A lap értesülései szerint a magyar kormányfő Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-elnökkel is találkozni fog. A múlt héten kiderült, hogy a korábbi várakozásokkal ellentétben a pártcsalád nem fog a Fidesz jövőjéről dönteni február elején, csak meghosszabbítják a felfüggesztést.