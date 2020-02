Több mint harminc iszlamista fegyveressel végeztek Maliban francia katonák

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Több mint harminc iszlamista fegyveressel végezett a Maliban állomásozó francia haderő - írja az MTI a francia hadsereg vezérkarának pénteki bejelentése alapján.

A Barkhane hadművelet keretében végrehajtott támadások célpontjai a francia hadsereg közleménye szerint az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal és az Iszlám Állam terrorszervezettel kapcsolatban álló csoportok voltak.

Frédéric Barbry, a vezérkar szóvivője arról számolt be, hogy február 6-7-én a Mali, Burkina Faso és Niger között fekvő Liptako-Gourma övezetben "mintegy húsz terroristát semlegesítettek, és több járművet megsemmisítettek". A szóvivő azt is elmondta, hogy egy Reaper drónt, egy Mirage-2000 felderítő gépet, egy Tiger helikoptert és egy Cougar páncélozott harcjárművet vetettek be az övezetben, ahol a terroristákat lokalizálták.

Emellett kommandósok két külön akcióban nagyjából tíz terroristát "tettek harcképtelenné" abban a térségben, amelyben a nemrég Párizs által elsőszámú száheli célpontnak minősített Nagy-szaharai Iszlám Állam (EIGS) tevékenykedik.

A francia hadsereg általában nem adja meg az általa megölt, megsebesített vagy elfogott dzsihadisták pontos számát, illetve a "semlegesített" és "harcképtelenné tett" kifejezést használja velük kapcsolatban.

Az egyre kegyetlenebb támadásokat elkövető száheli dzsihadisták ellen fellépő francia haderő nemrégiben jelentette be, hogy február végéig 4500-ról 5100-ra növeli a létszámát. Az erősítésként érkező harcedzett katonák (közöttük kommandósok), és a durván száz páncélos harcjármű legnagyobb részét a három határ menti övezetben vonultatják fel.