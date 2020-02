Hajnalra lepörgött a kelebiai migránsmenet: a szerbek buszra tettek, és elvittek mindenkit

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Csütörtök délután néhány száz menekült megindult Szerbiából - Szabadkáról és a környékről - a magyar határ felé csütörtök délután. Az ideiglenesen lezárt határátkelőn feltorlódtak, és bár rákészültek, hogy az éjszakát ott töltik, végül a szerb hatóság péntekre virradó hajnal kettőre rövidre zárta a dolgot, és elszállított mindenkit:

Elszállítják a menekülteket a kelebiai határátkelőről

A vonulást - vagy ahogy a közmédia a tavaly áprilisi görögországi paródiaközvetítése után végre újra nevezhette: migránskaravánt - már előre lehetett tudni, hiszen kiszivárgott annak terve. Bár a közmédiában egy bemutatott körlevél szerint csütörtökön csak este gyülekeztek volna, hogy aztán hajnalban induljanak a határhoz, végül már napközben elindultak a tompai határátkelőhöz.

Az érkező csoport miatt a határt a magyar rendőrség végül napközben már teljesen lezárta, így az oda megérkező néhány száz - leginkább Szíriából és Afganisztánból érkező - menekült az út szélén telepedett le, illetve néhányan sátrakat állítottak fel, és hálózsákokat vettek elő, láthatóan felkészülve arra, hogy az éjszakát ott töltik.

A kifejezetten csendes menet résztvevői hangsúlyozták is, hogy ez egy békés vonulás, és így akarják elérni, hogy továbbengedjék őket Magyarországon keresztül Nyugat-Európába, leginkább Németországba. Sokan közülük azt mondták, már jóideje Szerbiában vannak.

A magyar oldalon a kerítés mögött egy sorban álltak rendőrök, egyszerre maximum 50-en, a szerb oldalon kevés rendőr volt, és azok sem próbálták megállítani a menekülteket, senki sem akadályozta őket abban, hogy a határhoz menjenek.

A menekültek között volt jónéhány kisgyerek is, akiket este a szüleik a határkerítéshez küldtek a rendőrökhöz, hogy ők tartsák fel a táblákat olyan feliratokkal, mint hogy "gyermekeink jobb életet érdemelnek", illetve azt ismételgették, hogy nyissák meg a határt. Este nyolc körül így nézett ki a határátkelő:

Menekültek a szerb-magyar határnál

Este a szerb védelmi miniszter is megjelent a helyszínen, és azt nyilatkozta, álhírt terjesztettek a szerbiai menekültek között arról, hogy meg fogják nyitni a magyar határt, ezért is jöttek ide ennyien az országból több helyről is. Az országban 6 ezer körüli számban vannak jelen migránsok, akik a magyar határzár után leginkább Horvátország irányába próbáltak továbbjutni.

Estére tökéletes patthelyzet alakult ki, a migránsok többsége már ült, vagy feküdt, arra készülve, hogy az éjszakát ott töltik. Eközben egyre lassulóbb ütemben, de még érkezett néhány 4-5 fős csoport. Többek taxival jöttek ki a határhoz Szabadkáról. Az egyértelmű volt, hogy a határt a magyar fél nem fogja megynitni, már csak az volt a kérdés, hogy mi lesz ebből az egészből a szerb oldalon. És hajnal egykor ki is derült, hogy zárják rövidre a szerbek ezt az egészet:

megérkezett 15-20 busz, jónéhány kisbusznyi rendőr, majd miután kizavarták a határátkelő területéről az összes újságírót, buszra tették a menekülteket.

Hajnal kettőkör hajtott ki egyszerre vagy 6-7 tömött busz, és ment velük több rendőrségi kisbusz is. Hogy a határátkelésre rákészült embereket és családokat mennyire kellett noszogatniuk a rendőröknek a buszraszálláshoz a hajnali hidegben, nem tudjuk, nem láthattuk.

Elszállítják a menekülteket a kelebiai határátkelőről 2

A buszok a menekülteket a befogadóközpontokba vitték, azt is hallottuk, hogy elképzelhető, hogy egyenesen egészen a macedón határ közelébe, Presevo városához. Mivel a szerbiai táborok nem zárt táborok, így minden bizonnyal annyi értelme volt a műveletnek, hogy az a párszáz embernek újabb napokba teljen, hogy eljussanak vagy a magyar, vagy a horvát határhoz.

És hogy ebből az egynapos programból mit sikerült kihoznia a magyar közmédiának, arról ebben a cikkünkben írtunk .

Néhány napja jártunk a környéken, határmenti vajdasági településeken riportoztunk az ide érkező menekültek, migránsok miatt. A Vajdaság több határ menti magyar településén ismét a mindennapok részei lettek a határhoz vonuló csoportok. Van két nagy különbség 2015-höz képest: most jóval kevesebben jönnek, és ezúttal egyre inkább a román–szerb–magyar hármas határ, a déli kerítés végpontja felé tartanak. Viszont gyakoribb lett, hogy az útba eső falvak üres házaiba húzódnak be a hideg elől a csoportok, ami érthetően aggodalmat kelt a helyiekben, még ha erőszakos összetűzésre egyszer sem került sor, sem egyik, sem másik fél részéről.