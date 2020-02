Ciara: Százezrek maradtak áram nélkül Csehországban

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Mintegy százezer háztartás maradt áram nélkül Csehországban az országon hétfőre virradóra átvonuló és kiadós esővel kísért szélvihar következtében – írta az MTI. Számos helyen, főleg a cseh–német határon, leállt a vasúti forgalom a sínekre dőlt, kitört fák következtében, és több hegyvidéki közúton is közlekedési akadályok alakultak ki.

A heves szélviharnak eddig három sérültje van, és komoly anyagi károk keletkeztek. A kidőlt fák több helyen – Prágában, Prachaticében, Ceské Budejovicében – parkoló gépkocsikra estek, a vihar néhány épület tetőszerkezetét is megrongálta.

A széllökések sebessége helyenként meghaladta az óránkénti száz kilométert. A cseh-lengyel határon fekvő Óriáshegység (Krkonose) legmagasabb,

Snezka nevű hegycsúcsán pedig rekordnak számító 180 kilométer/óra szélsebességet mértek

– közölte a közszolgálati Cseh Rádió.

A legnagyobb nehézségek a Prága körüli Közép-csehországi régióban vannak, ahol kora reggel 37 ezer háztartásban nem volt villany - jelentette a Cseh Energetikai Művek (CEZ). A nyugat-csehországi Karlovy Vary környékén 21 ezer, Pilsen (Plzen) környékén pedig több mint 15 ezer háztartás nélkülözi az áramot.

„Elsősorban a legfőbb magas feszültségű vezetékeket állítjuk helyre, mintegy 150 helyről jelentettek problémát” – nyilatkozott a közrádióban Sona Holingerová, a CEZ szóvivője.

Prágában a szélvihar miatt hétfőn zárva tart az állatkert.

Aktuálně fotky z České Třebové, kde poryv větru strhl střechu pivovaru. pic.twitter.com/Fgn7KhSz7W — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) February 10, 2020

A dél-morvaországi Uherské Hradiste mellett a heves szélvihar felborított egy kamiont, minek következtében több órára le kellett zárni a Szlovákia felé vezető E50-es főutat, ami komoly közlekedési káoszt okozott.

Rendőrségi jelentések szerint a cseh autópályák teljes hosszukban mindenütt járhatóak.

A Cseh Hidrometeorológiai Intézet felhívta a figyelmet, hogy a nap folyamán újabb szélviharokra – 70-110 kilométeres óránkénti sebességűekre – lehet számítani, ezért mindenkit óvatosságra intett, és országszerte a legmagasabb fokú készültséget rendelték el.

Svédország sem úszta meg

Vasárnap este óta több ezer háztartás maradt áram nélkül a Ciara miatt Svédországban is – írta a The Local helyi kiadása. A vihar a vasúti és a légi közlekedésben is fennakadásokat okozott.

Egy ember pedig eltűnt, amikor a szél felborított egy kisebb halászhajót.

A lezárás után újranyitották a Svédországot Dániával összekötő Öresund hidat, de a nagyobb, így a felborulástól jobban veszélyeztetett autóknak egyelőre nem javasolják a használatát, amíg a vihar alább nem hagy, várhatóan hétfő estére.