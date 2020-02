Hidat terveznek Skócia és Észak-Írország közé

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Már folynak az előkészületek, hogy valóra válhasson Boris Johnson régi terve, egy híd Skócia és Észak-Írország között – írja a Sky News a brit miniszterelnök szóvivője nyomán.

Építenünk kéne egy hidat a szigeteink közé. Miért ne tennénk? Miért ne? Annyival többre vagyunk képesek, és ami a leginkább elszomorít a brexithez való hozzáállásunkban, hogy csak egy veszély fenyeget bennünket, hogy nem hiszünk saját magunkban, nem hiszünk Nagy-Britanniában

– mondta Johnson még külügyminiszterként 2018-ban a Sunday Timesnak, amikor először vetette fel nyilvánosan az elképzelést. A brexiten azóta túl vannak, jöhet a híd.

A híd a skóciai Stranraertől az északír Larne-ig vinne. Johnson korábban azt mondta, 15 milliárd fontból lenne megvalósítható a terve, ez forintban 6 billió, azaz 6 ezermilliárd. A miniszterelnök szóvivője most közölte, hogy már több kormánytiszviselő dolgozik a projekt megvalósíthatóságán.

Az ambiciózus tervet sokan kritizálták, többek között az előző miniszterelnök Theresa May infrastruktúráért felelős vezetője, Andrew Adonis, illetve más munkáspárti politikusok is. Wes Streeting például felidézte, hogy Johnson már londoni polgármesterként is ismert volt a grandiózus presztízsberuházásairól, amelyekből nem egy vallott végül kudarcot.