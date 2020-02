Megjelent a koronavírus Londonban is

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Szerdára Londonban is megjelent a koronavírus, miután délután diagnosztizálták a vírust egy kínai állampolgár vizsgálata során. Az információ a Telegraph-hoz egy kormányközeli forrástól érkezett, a hivatalos megerősítést várhatóan estére adják ki. Előzőleg már nyolc esetben mutatták ki a szigetországban a fertőzést, az első londoni így a kilencedik megbetegedés.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint még korai bármit mondani a vírus megfékezésével kapcsolatban, még akkor is, ha vannak bizalomra okot adó jelek. Nem merik még megsaccolni, hogy mikor lesz a járvány vége, de még se azt, hogy mi volt a kezdetének az ideje. A szervezet kitér arra is, hogy miközben a diagnózisok száma stabil, az elhalálozások aránya azért nő, mert a betegség hosszabb lefolyású, így most azok haláloznak el, akiket hetekkel ezelőtt diagnosztizáltak.