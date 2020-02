20 éve megoldatlan az eltűnt kislány, Asha Degree rejtélye

Miért lopózna ki egy félős, 9 éves kislány az éjszaka közepén a biztonságos otthonából, hogy kilométereket gyalogoljon téli ruha nélkül a tomboló viharban? Mi történhetett a gyerekkel, miután beszaladt a fák közé? Az észak-karolinai Asha Degree 2000. február 14-i eltűnéséből nem lett olyan hírhedt ügy, mint a kis Madeleine McCannéből. Az édesanyja szerint azért nem, mert fekete. Az FBI ugyanakkor még mindig nyomoz, az sincs kizárva, hogy a lány él még. Pár éve két tárgyat mutattak be, mint a rejtély megoldásának kulcsait: egy gyerekkönyvet és egy New Kids on the Block pólót.

2000. február 14-én, hétfő reggel hat körül Iquilla Degree kétgyerekes édesanya az észak-karolinai Shelbyből arra ment be a gyerekszobába, hogy a 9 éves lánya, Asha ágya üres. Asha nem volt sehol a házban, odakint, a ház előtt, az utcán sem. Mostanra éppen húsz év telt el: az asszony azóta sem látta viszont a lányát. Eltűnése olyan megoldatlan rejtély, ami húsz éve foglalkoztatja az önjelölt amatőr- és valódi nyomozókat, de igazán sok emberhez sosem jutott el, nem lett belőle olyan világszerte ismert közügy, mint pár évvel később Madeleine McCann esetéből.

Pedig a hiányzó válaszok megtalálására az látszik a legesélyesebb útnak, ha minél többen tudomást szereznek Asha Degree különös eltűnéséről. Még mindig nem adták fel a reményt. Az alapján, amit tudni lehet, a lány még akár életben is lehet. A hatóságok abban a bíznak, hogy az eset híre egyszer eljut valaki olyanhoz, aki kulcsfontosságú információk birtokában van, csak éppen eddig nem tudott róla.

Féltett, félős kisgyerek

Asha, aki 1990. augusztus 5-én született, a szüleivel és a nála egy évvel idősebb bátyjával, O’Bryanttel élt Shelbyben, szerető, óvó, kissé az átlagosnál féltőbb, korlátozóbb családban. Kosarazott, hétköznap iskolába, hétvégén templomba járt. A szülei nem tartottak otthon számítógépet, nehogy kivesse a hálóját a gyerekekre valami veszélyes alak.

„Akárhányszor bekapcsoljuk a tévét, arról van szó, hogy egy pedofil elcsalta valaki gyerekét”

– magyarázta az elővigyázatosságot Iquilla Degree egy 2013-as interjúban. Asha engedelmes, mosolygós, de félénk gyerek volt.

Az eltűnése előtt három napos hétvége volt. Szombaton kosármeccse volt mindkét gyereknek. Asha a csapata sztárjátékosának számított, de aznap rosszul ment neki a játék, kipontozódott, a csapata pedig veszített, az idényben először. A szülei szerint a vereségtől a kislány nekikeseredett, sírdogált, de látszólag hamar megvigasztalódott azért. A közelgő Valentin-nap alkalmából cukorkát kapott, a bátyja meccsére már visszanyerte a jókedvét. Vasárnap templomba mentek, aztán egy családtagnál töltötték a nap nagy részét. Asha édesapjának, Harold Degree-nek vasárnap is dolgoznia kellett, délután indult munkába, és éjszaka fél egy körül ért haza.

Fotó: Cleveland County Sheriff's Office Asha Degree

Csöndben tűnt el az éjszaka közepén

Az otthon maradt családtagok estéje csak annyiban alakult szokatlanul, hogy egy, a közelükben bekövetkezett autóbaleset miatt egy időre levágódott az áram a Degree-házban. A gyerekek kivételesen fürdés nélkül feküdtek le aludni a közös hálószobájukban. Amikor Harold Degree az éjjel hazaért, benézett hozzájuk: békésen aludtak. Rájuk pillantott még egyszer két órával később, hajnali fél háromkor, mikor már ő is lefekvéshez készülődött. Még mindig az ágyukban voltak mindketten. A feleség 5:45-kor kelt fel, és azzal kezdte a napját, hogy előkészítette a fürdővizet a gyerekeknek, hogy megmosakodjanak, mielőtt iskolába indulnak.

Az ébresztési kísérletkor felfedezett üres ágy láttán az édesanya először tűvé tette a házat, a család kocsiját, körbetelefonálta a közelben lakó rokonokat, nincs-e náluk a kislány. N övekvő pánikban az utcára rohant Asha nevét kiabálva, és kih ívta a rendőrséget. 6 óra 40-kor már a háznál volt az első egyenruhás. A rendőrök nyomkövető kutyákat is hoztak magukkal, de az állatok nem fogtak szagot. Valószínűleg az odakint tomboló vihar volt az oka, az eső elmosta a nyomokat.

Asha hiába osztozott egy szobán a bátyjával, a kisfiú nem tudott érdemben segíteni. Valamennyi neszezésre felébredt ugyan az éjszaka, de azt hitte, csak vécére megy, illetve álmában forgolódik a húga. A szülők nem hallottak zajt, a házon nem volt nyoma erőszakos behatolásnak. Minden jel arra utalt, hogy Asha magától ment ki az ajtón. Idővel észrevették azt is, hogy a kislány magával vitt egy hátizsákot, amibe összepakolt pár dolgot: pár kedvenc ruhát, egy mikiegeres masnit, rajzeszközöket, fényképeket. Csakhogy, ami nagyon furcsa:

téli ruhát egyáltalán nem vitt magával, otthon maradt az összes kabátja, sálja, sapkája, pedig odakint hideg, februári éjszaka volt.

Még a nyomozás elején előkerült néhány fontos szemtanú: autósok, akik látták a kislányt gyalogolni a 18-as főút mentén hajnali 4 óra körül, körülbelül másfél kilométerre az otthonától. Az útvonal amúgy ismerős volt a kislánynak, erre járt az iskolába busszal. Az autósok leírása szerint a gyereken valóban nem volt téli ruha. Hosszú ujjú fehér pólót, fehér nadrágot viselt. Az egyik autós segíteni próbált. Lehúzódott, és megközelítette a kislányt, kérdezte volna, hogy jól van-e, mi történt vele, de Asha megijedt, és beszaladt a fák közé, az út menti erdős területre.

Mikiegeres masni maradt utána

Az eltűnés után egy ideig nem találtak olyan tárgyi nyomot, amin el lehetett volna indulni. Mindössze egy árva egyujjas kesztyű akadt a keresők kezébe, de Asha édesanyja megállapította, hogy az se a lányáé volt. A harmadik napon azonban fontos felfedezést tettek. Körülbelül másfél kilométerre Asha otthonától, egy helyi vállalkozó fészerében árulkodó holmikat találtak: cukorkapapírokat, rajzeszközöket és a mikiegeres masnit. Nagyon úgy tűnt tehát, hogy Asha eltöltött ott valamennyi időt, talán itt húzta meg magát a vihar elvonultáig, miután a közelítő autó miatt elszaladt az út mellől.

Ezen a ponton viszont elakadt a nyomozás.

Hiába fésülték át nagy erőkkel az egész környéket, nem árulta el semmi, hova tűnhetett a kislány. Több mint másfél év előrelépés nélkül telt el. 200 1. augusztus 3-án aztán Shelbytől körülbelül 40 kilométerre, ugyanannak a 18-as főútnak a mentén, amely mellett Asha gyalogolt, egy építkezés a felszínre hozott egy betemetett tárgyat. Dupla szemeteszsákba csomagolták: Asha hátizsákja volt az. Egyértelmű volt, hogy az övé, bele volt írva a neve. A táskából előkerült néhány családi fotó, a kislány kedvenc ruhái. Asha hollétéről azonban ez a nyom sem mondott semmit.

Zöld autó rozsdával

Az ügy nem vált döglött aktává, a keresést soha nem adták fel, de innen kezdve nagyon hosszú ideig nem jött új hír a nyomozásról. Aztán 2016 májusában az FBI bejelentette, hogy valaki látott egy Ashához hasonló alakot annak idején beszállni a 18-as mentén egy autóba. A kocsiról meglehetősen pontos leírást adott: sötétzöld volt, rozsdásodott a kerekeinél és típusára nézve vagy egy 1970-es Lincoln Mark IV, vagy egy Ford Thunderbird lehetett.

Fotó: FBI FBI által közreadott felvételek a két lehetséges autótípusról

2017-ben az FBI gyerekrablásokra specializálódott osztaga is bekapcsolódott a nyomozásba: 10 napra Cleveland megyébe érkeztek, hogy segítsenek elemezni az információkat a helyi ügynököknek és nyomozóknak. A nyomozás új szálakkal, új kihallgatásokkal folytatódott, próbálták bevetni az újabb technológiákat. John Strong különleges FBI-ügynök a 2018-as évfordulón arra emlékeztette az embereket, hogy 2000-ben még más idők jártak, Ashának nem volt mobilja, nem akadt számítógépes nyom, amit követni lehetett volna, nem voltak térfigyelő kamerák az utcákon, a ma használt technológiák nem léteztek még.

Ezért olyan fontos az ügyben az emberi tényező. Az FBI-közlemény szerint okuk van azt gondolni, hogy a shelby-i közösségben vagy a közelben vannak bizonyos személyek, akik fontos információk birtokában vannak Asha eltűnésével kapcsolatban. Az FBI 25 ezer dolláros nyomravezetői díjat tűzött ki, helyben ehhez hozzátettek még 20 ezret, így összesen 45 ezer dollárt kaphat, aki segít megtalálni a lányt.

New Kids on the Block

2018 októberében a helyi seriffhivatal újabb, nagyon konkrét segítségkéréssel állt elő. Bemutattak két tárgyat, a bejelentés szerint mindkettő

a rejtély megoldásának a kulcsa lehet. Az egyik egy Dr. Seuss-gyerekkönyv annak a Fallston általános iskolának a könyvtárából, ahová Asha járt.

A címe McElligot's Pool, és egy hal meg egy horogra tűzött giliszta van a borítóján. A nyomozók azt az embert szeretnék megtalálni, akinél ott volt ez a könyvtári könyv a kislány eltűnésének idején, és elveszítette. A könyvtár kölcsönzési nyilvántartása sajnos a 2000-es évre már nincs meg. A hatóság kérése: jelentkezzen, aki magára ismer vagy tudja, kiről van szó.

A másik kulcs egy piros-fehér New Kids on the Block póló, ami viszonylag egyedien néz ki, mert egy bizonyos koncerthez készült. A seriffhivatal arra kíváncsi, kinek volt ilyen pólója a kérdéses időben. Ezen túl egyebet se a könyvről, se a pólóról nem árultak el. Nem beszéltek arról, mi köze van a holmiknak Ashához, honnan szereztek tudomást a létezésükről. Találgatás csak persze, de valószínűnek látszik, hogy a póló és a könyv esetleg a megtalált hátizsákban lehetett, és mivel nem asháéi voltak, kézenfekvőnek látszik, hogy az eltűnésért felelős személyhez tartoztak.

Egyelőre nincs hír arról, jött-e érdemi tipp akár a pólóval, akár a könyvvel kapcsolatban. Látványos eredményt húsz éve nem tud felmutatni a nyomozás. Egyszer volt egy potenciális gyanúsított, egy bizonyos Donald Preston Ferguson, akit 2014-ben letartóztattak egy másik, hétéves kislány meggyilkolásáért Észak-Karolinában. Ferguson azért került képbe, mivel az a másik gyilkosság körülbelül 2 órányira történt Asha lakhelyétől, és a két gyerek hasonlított. Ez a szál azonban zsákutcának bizonyult.

Elméletekből nincs hiány, de valahogy minden lehetséges forgatókönyvnél van olyan részlet, ami nem illik oda.

A legfontosabb elméletek és megválaszolatlan kérdések:

A nyomozók és a szülők is úgy gondolják, hogy Asha – legalábbis eredetileg – önként ment ki a házból. Mi visz rá egy 9 éves, félős kislányt, hogy hidegben, tomboló viharban, az éjszaka közepén elmenjen hazulról?

Az egyik elgondolás szerint Ashát annyira összetörte a vereség a kosármeccsen, hogy ezért akart elbujdosni, megszökni hazulról. De ennek ellentmond, hogy a szülők szerint hamar túltette magát a csalódottságon, nem látszott vasárnap már szomorúnak. Egy másik teória szerint a szigorúan fogott Asha élete kalandjára indult, a szökés ötletét pedig egy könyvből, a világgá induló kisfiúkról szóló The Whipping Boyból vehette, amit akkoriban olvastak az iskolában.

De ha kaland, miért éppen ezt a csúnya, viharos, hideg éjszakát választotta volna az indulásra? És ha már összekészített előre egy hátizsákot, amibe ruhákat is tett, miért nem vitt magával hasznosabb dolgokat, és legfőképpen, miért nem vett fel meleg, téli ruhát?

Vannak, akik szerint Asha önként, de nem egyedül ment el, hanem valaki, akit valószínűleg jól ismert, mondjuk a templomból vagy az iskolából, elcsalta. Egy Wendy Hughes nevű észak-karolinai, a családdal amúgy semmilyen kapcsolatban nem álló nő, aki külön weboldalt készített a rejtélyről, például arról van meggyőződve, hogy a dátumnak nagy jelentősége van. Február 14. a Degree-szülők házassági évfordulója. Hughes arra gondol, hogy a szülei öröméért bármire hajlandó kislánynak talán azt adta be az elcsalója, hogy ünnepi meglepetést készítenek elő a szülőknek. Ha Asha mondjuk arra számított, hogy csak átad pár holmit a cinkos felnőttnek az ajtó előtt, vagy hogy valaki autóval várja majd a ház előtt, érthető a meleg ruha hiánya.

De ha valaki elcsalta, akkor mit keresett a kislány egymaga, gyalog az út mentén? Ráadásul már másfél kilométerre járt az otthonától, amikor látták.

Aztán a későbbieket nézve:

Ha Asha végül eltévedt és az elemek áldozatává vált volna, miért nem találták meg soha a földi maradványait? És hogy került volna a hátizsákja 40 kilométerrel arrébb, szemeteszsákokba csomagolva, a föld alá?

Egyesek szerint Ashát, mikor egyedül volt odakint, megtalálta és elrabolta valaki. Ebbe a verzióba beleillik, hogy valaki állítólag látta őt beszállni a zöld autóba.

De mekkora az esély arra, hogy éppen akkor, éppen arra jár egy olyan gonosztevő, aki kapva kap az alkalmon, megpillantva a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyereket?

Mások azt gondolják, hogy nem szándékosan bántották, hanem talán elgázolták véletlenül azon az éjszakán, és a sofőr nem akarta vállalni a felelősséget, ezért elrejtette valahol a holttestet, a hátizsákját pedig eltemette ott, ahonnan később előkerült.

De akkor mi van a zöld autóval? És mindkét verziónál nyitva marad az eredeti talány is: miért indult el egyáltalán otthonról, téli ruha nélkül, a viharban?

Fotó: Cleveland County Sheriff's Office Táblát állítottak Clevelandben 2020-ban, amin Asha régi és új képe látható, mellette telefonszámmal, amin a nyomravezető adhat információt a nyomozóknak

Fekete kislány nem országos hír?

A Degree-család minden tőle telhetőt megtesz, hogy ne merüljön feledésbe Asha. Az eltűnés helyszínén, a 18-as út mentén óriásplakátot állítottak. Évente emléksétát tartanak az évforduló környékén. Az egyik ilyenen Iquilla Degree arról beszélt az újságíróknak, hogy az Istenben való hit ad neki erőt, és felőle mások azt gondolnak, amit akarnak, de ő hisz abban, hogy a lánya még életben van. A sajtón keresztül üzent Ashának: szeretik, nem számít, miért ment el, csak jöjjön haza, és szeretnék, hogy tudja, minden tőlük telhetőt megtettek, hogy segítsenek hazahozni.

Fájó pont a családnak az is, hogy úgy érzik, másként bántak velük, mintha fehér kislány lett volna Asha. A JETmag.com-nak adott interjúban Iquilla Degree 2013-ban azt mondta: országos szinten a sajtó részéről a legtöbb, amiben részük volt, hogy szerepeltek egy hónappal az eltűnés után a The Montel Williams Showban. A sztorit lehozták az America's Most Wantedban, de őket nem interjúvolták meg hozzá. Oprah is csak annyit tett, hogy bemutatta Asha fotóját és az eltűnt gyerekek központi adatbázisában szereplő információkat róla. Ezen túl csak helyi csatornákon foglalkoztak az üggyel.

„Az eltűnt fehér gyerekek több figyelmet kapnak. Nem értem, miért

– mondta.

(Borítókép: Balra: Asha Degreeről készült kép 9 éves korában. Jobbra: Asháról generált kép, ahogy kinézhet 24 évesen. Fotó: FBI)