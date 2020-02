Ősszel új brit nagykövet váltja Iain Lindsayt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Visszavonul a diplomáciai szolgálattól, Iain Lindsay, az Egyesült Királyság jelenlegi magyarországi nagykövete, ezért 2020 szeptemberében Paul Fox váltja őt hivatalában, adott hírt a változásról a Brit Külügyminisztérium. Fox nős, három gyereke van, és szakmai önéletrajza szerint már a nyolcvanas évek végén aktívan dolgozott, 1987-ben csatlakozott a Külügy- és Nemzetközösségi Minisztériumhoz, miután az Oxfordon befejezte posztgraduális képzését. Dolgozott Indiában, Thaiföldön, Lengyelországban és Azerbajdzsánban is. Külügyminisztériumi szóvivőként is több ízben tapasztalatot szerzett, valamint Irakban és Afganisztánban is, legutóbb, 2018 és 2019 között Moszkvában volt minisztertanácsos.