Megállították a bozóttüzeket Új-Dél-Walesben

Sikerült megfékezni a tüzeket Új-Dél-Walesben, Ausztráliának abban az államában, ahol a legnagyobb károk keletkeztek a bozóttüzek miatt, jelentette be csütörtökön helyi tűzoltóság szóvivője. Rob Rogers, az állam tűzoltóságának helyettes parancsnoka azt írta, hogy Új-Dél-Walesben ellenőrzés alatt tartanak minden tüzet. Hangsúlyozta azonban, hogy még nem oltották el az összeset, vannak még aktívak az állam déli részén.

A tűzoltók rendkívül jó hírnek nevezték a tüzek megfékezését az ország történetében példátlan, több hónapja tartó erdő- és bozóttűzek leküzdésében. Az elmúlt napok – évtizedek óta nem tapasztalt mennyiségű – esőzéseinek jelentős szerepük volt a tüzek eloltásában, megfékezésében.

Az ausztrál főváros, Canberra környékén csütörtökön még küzdöttek a tűzoltók a lángokkal. Ausztrália keleti és déli részén tavaly szeptember óta mintegy százezer négyzetkilométeres – Magyarországnál vagy Portugáliánál is nagyobb – területen pusztítottak a lángok. A tüzek 33 ember halálát okozták, mintegy 2500 embernek kellett elhagynia lakhelyét, egymilliárd állat pusztult el, írja az MTI.

Az idei bozóttüzek különösen korán kezdődtek és nagyon intenzívek voltak. Szakértők ezt a rendkívüli szárazsággal, a tikkasztó hőséggel, valamint a klímaváltozással magyarázták – noha a változás nem volt váratlan: maga a kormány rendelte meg ugyanis azt a tanulmányt, mely már 11 éve kimondta, hogy az erdőtüzek 2020-ra bedurvulnak.

Most az esőzések miatt vannak nehéz helyzetben

A pusztító bozóttüzek után most az elmúlt húsz év legnagyobb esőzései zajlanak Ausztráliában, amik Queensland államban súlyos áradásokat ás áramkimaradásokat okoznak, és akár földcsuszamlásokat is előidézhetnek. A The Guardian híre szerint egy, a Mary folyóra kimerészkedő kajakost holtan találtak a hatóságok csütörtökön, egy nőt pedig, aki szerdán váratlanul eltűnt a vele sétáló férfi mellől, még keresnek. Szerda dél környékére 8,5 méter magasra emelkedett a Coomera folyó szintje, ami jó 2,5 méterrel az eddigi legmagasabb vízszint fölött van. Az áradások miatt rengeteg segélyhívás érkezett a helyi katasztófavédelemhez, ám többnyire elmerült autókhoz kértek segítséget a telefonálók. Több épületet már kiürítettek az áradásveszély miatt, az esőzések pedig továbbra sem mérséklődnek: az előrejelzések szerint csütörtök délután is folytatódnak.