A képviselőházban faggatják majd az amerikai igazságügyi minisztert

William Barr amerikai igazságügyi miniszter kész megjelenni a képviselőház igazságügyi bizottsága előtti, ahol arról fogják faggatni, hogy ő vagy a tárcája beavatkozott-e a Donald Trump amerikai elnök egyik volt közeli munkatársa, Roger Stone ellen folyó perbe.

A meghallgatás csak március 31-én lesz, a hír azonban megmozgatta a washingtoni politikát, Barr ugyanis azóta, hogy 2019 februárjában átvette a tárca irányítását, egyszer sem volt hajlandó megjelenni a törvényhozás előtt.

Hétfőn este a szövetségi ügyészek 7-től 9 évig terjedő börtönbüntetést kértek a 67 éves Roger Stone-ra. Az elnöki tanácsadót tavaly novemberben mondták ki bűnösnek hét rendbeli bűncselekményben, köztük a hatóság félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása és tanúk megfélemlítése miatt. Valamennyi vádpont a Trump 2016-os választási kampánycsapata és Moszkva közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette bizottság nyomozásai során fogalmazódott meg.

Trump még hétfőn éjjel a Twitteren „szörnyű és nagyon igazságtalan helyzetnek“ és „az igazságszolgáltatás tévedésének” minősítette az ügyészi kérést, bár a következő napon azt mondta, hogy ez csupán a személyes véleménye volt, nem akart beavatkozni az igazságszolgáltatás munkájába.

Kedden aztán a per mind a négy ügyésze visszaadta a megbízását.

Hárman közülük azon sajtóhírekre hivatkoztak, miszerint a minisztérium „szélsőségesnek, túlzónak és aránytalannak tartja a javasolt büntetést”. Ezt egy neve elhallgatását kérő minisztériumi tisztségviselő fejtette ki újságíróknak.

Az igazságügyi minisztérium az ügyészi javaslattal kapcsolatos véleményét nem cáfolta, de közleményében azt állította: az enyhébb büntetésről kialakított álláspontját még Trump Twitter-bejegyzése előtt fogalmazta meg, és a tárca nem konzultált a Fehér Házzal.

Demokrata párti törvényhozók már kedden este, majd szerdán is magyarázatot követeltek az ügyben, azzal vádolva az amerikai elnököt, hogy beavatkozik az igazságszolgáltatásba. Jerry Nadler, a képviselőház igazságügyi bizottságának elnöke kedden este be is jelentette, hogy a bizottság saját hatáskörében vizsgálatot indít, írja az MTI.

Donald Trump egyébként szerdán többször is foglalkozott a kérdéssel. Egyik Twitter-bejegyzésében megköszönte Barr miniszternek, hogy „kezébe vette” az ügyet, és a Fehér Házban újságírókkal beszélgetve szintén kifogásolta a szerinte túlzó és igazságtalan javaslatot a büntetésre. A Fehér Házban arról is kérdezték Trumpot, vajon fontolgatja-e, hogy kegyelemben részesíti Stone-t, de az elnök erre nem kívánt válaszolni.

(Borítókép: William Barr. Fotó: Sarah Silbiger / Getty Images)