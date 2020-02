Karanténba helyezhetnek egy 10 ezer fős települést Vietnámban

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Vietnámban karanténba helyeztek egy 10 ezer fős települést a főváros, Hanoi közelében 20 napra, mert a koronavírus terjedésétől tartanak a hatóságok, mondta két helyi tisztviselő a Reutersnek. Son Loi 44 km-re van Hanoitól, és az országban regisztrált 16 koronavírus-fertőzött közül 11-et itt kezelnek, köztük egy háromhónapos csecsemőt is.

A japán egészségügyi miniszter közben bejelentette, hogy meghalt az országban egy 80-as éveiben járó asszony, akinél kimutatták a koronavírust. A miniszter azonban azt is hozzátette, hogy egyelőre nem bizonyosodott be, hogy a vírus okozta a nő halálát. Az asszonynál január 22-én jelentek meg a tünetek, és február 1-jén került kórházba.

Japánban több mint 200 megerősített koronavírus-fertőzöttet kezelnek, őket a karanténba helyezett óceánjáróról szállították kórházba. Közülük öten vannak súlyos állapotban.

Spanyolországban viszont kiengedték a karanténból azt a 21 embert, akiket még Vuhanból szállítottak haza két héttel ezelőtt.

A WHO szóvivője, Tarik Jasarevic azt nyilatkozta a CNN-nek, hogy egyelőre még nem tudják megmondani, sikerül-e megfékezni a járványt. Hozzátette, hogy ehhez még többet kell megtudniuk a vírusról, és annak terjedéséről.

A kínai Hupej tartományban 242-en haltak meg szerdán, ami a legmagasabb szám a járvány kitörése óta. 14 840 új esetet regisztráltak egy nap alatt, ami szintén hatalmas ugrás az elmúlt napok adataihoz képest. A jelenlegi számok alapján Kínában majdnem 60 ezren fertőződtek meg, és több mint 1310-en haltak meg a járvány kitörése óta.

Kínát már korábban is azzal vádolták, hogy visszatartja az adatokat és kozmetikázza a számokat, vagyis nincs valós adata a világnak arról, milyen a járvány halálozási rátája. A kiugróan magas számok részben annak is köszönhetőek, hogy a tartományban új módszert vezettek be az esetek regisztrálására.