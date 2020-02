Kéthetes karanténba kell vonulnia minden Pekingbe visszatérő lakosnak

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Minden pekingi lakosnak, aki visszatér az utazásáról kötelező két hétre karanténba vonulnia - írta meg a BCC.

A pekingiek választhatnak, hogy hivatalosan elzárt karanténokba mennek, vagy otthon maradnak. Ha viszont nem teszik meg, büntetést kockáztatnak.

A bejelentés azután jött, hogy Egyiptomban is találtak egy fertőzöttet, aki így egész Afrikában az első koronavírusos beteg. Ezen felül most lesz vége a kínai holdújév elnyújtott ünnepi időszakának, így azok, akik elutaztak az ország más részeire, most térnek majd haza lakhelyükre.

A Reuters számolt be róla, hogy hazamehet annak a Hupej tartományban élő családnak több tagja is, akiket már két hete egy pekingi kórházban kezeltek koronavírussal. Bár Pekingbe menet, utazásuk során csak egy rövid időre álltak meg Vuhanban, de ezalatt a nagymama már megfertőződött, és tőle kapta el a vírust fia, menye, és egy éves unokája is. Végül mindhárman felépültek a betegségből, és köszönetet mondtak orvosaiknak és ápolóiknak. Ők, és még öt másik felgyógyult beteg elhagyhatta a kórházat. Hogy a nagymama milyen állapotban van, arról nincs semmi hír.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) munkatársai a hétvégén érkeznek meg Kínába, hogy megvizsgálják a járvány okait és terjedését. Eddig már több mint 1300 ember halt meg a betegség következtében, és csak Kínában több mint 63 ezer beteget tartanak számon. Kínán kívül még 24 országban regisztrálták a fertőzést, összesen 505 betegről lehet most tudni. Magyarországon még nem találtak koronavírussal fertőzött beteget.

(Borítókép: Védőmaszkos járókelők egy pekingi ellenőrző ponton ahol a kínai fővárosba visszatérőket veszik nyilvántartásba 2020. február 13-án. / Fotó: Ng Han-kuan / MTI / AP)