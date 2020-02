Bukhatja politikai karrierjét magyar származása miatt az ausztrál pénzügyminiszter

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Megállapította a bíróság, hogy Josh Frydenberg képviselő, aki 2018. augusztusa óta tölti be Scott Morrison kormányában a pénzügyminiszternek megfelelő posztot, valójában nem is lehet az ausztrál parlament tagja, mert kettős állampolgár, méghozzá magyar felmenői révén, tudósít a Guardian. Korábban írtunk már arról, hogy Frydenberg (aki korábban energetikai és környezetvédelmi miniszter is volt) ellen azért nyújtott be panaszt egy, a választókörzetéhez tartozó állampolgár, mert származása révén magyar állampolgárságra is jogosult.

Az ausztrál alkotmány 44. cikkelye szerint márpedig nem tölthet be politikai tisztséget kettős állampolgársággal rendelkező személy.

Frydenberg édesanyja 1943-ban született Magyarországon, majd szüleivel együtt menekült Ausztráliába. Itt először magyarként vették nyilvántartásba, később viszont már hontalan került a neve mellé. Ellenben az ausztrál igazságügyi szakértők szerint mindenki, aki 1941 és 1945 között Magyarország területén született, az magyar állampolgárnak tekinthető.

Frydenberg édesanyja és nagyszülei a hatályos magyar jogszabályok szerint is magyar, és így a konzervatív politikus is magyar állampolgárnak számít, de legalábbis jogosult lenne az állampolgárságra. Frydenberg tavaly Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordult, hogy igazolják: nincs magyar állampolgársága. A politikus meg is kapta az igazolást, azonban a helyi törvények alapján a kettős állampolgárságot az ausztrál hatóságok állapítják meg, így a bíróság nem fogadta el bizonyítékként Orbán igazolását.

A mostani döntés nem végleges: a Frydenberg ügyében eljáró három bíró később dönt egy felülvizsgálati eljárás keretében, de addig a mostani határozat hatályban marad, azaz a konzervatív politikus elvileg nem vállalhat közhatalmi funkciót sem.

Nem ez az utóbbi időszakban az első alkalom, hogy valakit azért fosztanak meg politikai posztjától, mert kiderült róla, hogy kettő állampolgár. Barnaby Joyce miniszterelnök-helyettesnek azok után kellett távoznia, hogy kiderült, hogy megválasztása idején kettő állampolgársággal rendelkezett.