Koronavírus: Teljesen kiürült Dél-Korea negyedik legnagyobb városa

Csütörtökön egy lélek sem merészkedett az utcákra a 2 és fél milliós Teguban, Dél-Korea negyedik legnagyobb városában, miután több tucat ember fertőződött meg a város egyik keresztény gyülekezetében. A Jézus, a Tanúságtétel Tabernákulumának Temploma nevű közösségből eddig 90 fertőzést jelentettek. A vírus eredeti hordozója egy 61 éves nő volt.

A Reuters riportja szerint a bevásárlóközpontok és a mozik üresen tátongtak, miután a város polgármestere, Kvo Jungdzsin „példátlan válságnak” nevezte a hatóságok által „szuperfertőző eseménynek” minősített esetet, és felszólította a polgárokat, maradjanak otthonaikban.

Tegu csütörtökre ugyanolyan kísértetvárossá vált, mint (a jóval nagyobb) kínai Vuhan, a járvány kitörésének központja. Egy helyi lakos szerint

Olyan, mintha valaki egy bombát dobott volna le a városközpontban. Mintha beköszöntött volna a zombi-apokalipszis.

Tegu polgármestere ígéretet tett arra, hogy a hatóságok a gyülekezet összes tagját megvizsgálják, hordozza-e a koronavírust. Addig is arra kérte a tagokat, hogy tartsák magukat távol a többi embertől, még családjuktól is. Ahogy arról írtunk, Dél-Koreában már 104-re növekedett a koronavírusos megbetegedések száma, és csütörtökön beszámoltak az első halálos áldozatról is.

A városban uralkodó, már-már pánikba hajló aggodalmat az a hír is felerősítette, miszerint a vírus fertőzőbb annál, mint amit korábban gondoltak. Kínai tudósok ugyanis 18 beteg orr- és torokváladéka alapján megállapították, hogy a vírus leginkább az influenzához hasonlít, és a korábbinál könnyebben terjedhet.