A koronavírusnál is jobban terjednek a fertőzés miatti rasszista incidensek

A koronavírusnál is jobban elszaporodtak a vírus miatti rasszista támadások. A Twitteren terjed egy videó, amin egy arcmaszkot viselő ázsiai nőt bántalmaznak. A CNN pénteki cikkében jobban kifejti a jelenséget, és magát a történetet is, ami a New York-i metróban történt még február másodikán.

A filmet készítő szemtanú szerint az arcmaszkot viselő nőt valaki “fertőzött kurvának” nevezte, amire a nő azt mondta, hogy “jaja, most már húzz innen”. A férfi erre fejbe verte a nőt, aki elkezdett utána rohanni. Ekkor kezdett a szemtanú kamerázni, és a videón az látható, hogy a férfi megfordul, és elkezdi brutálisan ütlegelni a nőt.

A CNN cikkében több egyéb esetet is megemlítenek:

Los Angelesben egy férfi egy egész monológot lenyomott, hogy “minden fertőzés Ázsiából ered, mert kibaszottul undorítóak”, és hogy “azt hiszik, hogy okosak, mert feltaláltak ezt-azt, de közben a seggüket nem tudják rendesen kitörölni”. A nő ráadásul nem is kínai, hanem thai felmenőkkel rendelkező amerikai állampolgár.

Egy Super 8 hotelben megtagadták a szobát két hmong férfitől, és azt mondta a recepciós, hogy minden kínai vendégnek két hét karanténba kell vonulnia. A férfi eléggé félreértelmezte a szabályozást. Ami szerint minden amerikai állampolgárnak, aki Hupej tartományban tartózkodott, legfeljebb két hétig karanténban kell lennie, amikor visszatérnek az Egyesült Államokba. A motel vezetősége közleményben kért elnézést a történtekért.

A két vendég ezután átment egy Days Inn hotelbe, ahol megtagadták tőlük, hogy szobát kapjanak, mert ázsiaiak. A franchise-ként működő Wyndham Hotels, akik a Days Inn és a Super 8 tulajdonosai szintén közleményt adtak ki, ami szerint ezek elszigetelt esetek, és semmi esetre sem a cég szabályzatát tükröző esetek.

A CNN cikk kitér arra is, hogy mennyire megszenvedik a kínai tulajdonú üzletek és éttermek is a koronavírus megjelenését. A New Shanghai Deluxe étterem vezetője szerint korábban napi 100 asztaluk volt, ma jó ha 20-30 összejön egy teljes napra. Az étterem 19 éve a kínai negyed közkedvelt étterme, és most 70-80 százalékos bevételcsökkenéssel üzemelnek. A hónapokkal ezelőtti asztalfoglalásokat sorra mondják le az emberek annak ellenére, hogy New Yorkban egyetlen fertőzött embert sem regisztráltak.

