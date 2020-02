Erdogan Putyinnal, Macronnal és Merkellel akar dönteni Szíriáról

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Recep Tayyip Erdoğan török elnök bejelentette, hogy március elején Vlagyimir Putyinnal, Angela Merkellel és Emmanuel Macronnal fog találkozni egy csúcstalálkozón, hogy a még tovább mélyülő észak-szíriai helyzetről tárgyaljanak – írja a Politico.

A Bassár el-Aszad szíriai elnökhöz hű erők tavaly áprilisban indítottak offenzívát az ország észak-nyugati részén fekvő Idlíb ellen orosz támogatással. Ez az utolsó ellenzéki kézen lévő terület. Egy sor különböző ideológiai színezetű ellenzéki milícia zsúfolódott ide, melyeket Törökország egy vazallus ernyőszervezetben, a Nemzeti Felszabadítási Frontban egyesített.

Mint korábban írtuk, a Szíriában szemben álló feleket támogató Moszkva és Ankara nem tudott olyan kompromisszumot találni, amely lehetővé tette volna a közvetlen konfrontáció elkerülését. Erdogan török elnök azzal fenyeget, hogy katonai offenzívát indít a szíriai kormányerők ellen, ha nem vonulnak ki a lázadók kezén lévő területekről. Ez azért is aggasztó, mert 2015 óta az ellentétes feleket támogató Törökország és Oroszország eddig képes volt az eszkaláció megállítására.

Közben azonban évek óta nem látott humanitárius katasztrófa bontakozik ki. Az ENSZ számításai szerint a harcok elől közel egymillióan menekültek a török határ térségébe, de Törökország – ahol már 3,7 millió szíriai menekült él – nem hajlandó több menekültet befogadni. Segélyszervezetek egyre kétségbeesettebb jelentései szerint családok alszanak az utakon, az olajfaligetekben, szemetet égetnek, hogy melegedjenek, és több gyermek megfagyott.

A helyzet miatt Merkel és Macron is aggodalmát fejezte ki, és az eheti EU-s költségvetési tárgyalások szünetében is beszéltek telefonon a szíriai helyzetről Erdogannal és Putyinnal is.

A török elnök szerint március 5-én esedékes csúcstalálkozó tényét Moszkva, Berlin és Párizs még nem erősítette meg.