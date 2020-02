Már Milánóban is arra készülnek, hogy leállhat a város

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Szombat éjszaka rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be két olasz régióban, miután az országban meredeken emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma. Vasárnap délelőtt már 100 fölött volt a vírussal diagnosztizáltak száma, és már a Svájccal határos Valtellinában is találtak koronavírussal megbetegedett 17 éves diákot, illetve Velencében két további betegről érkezett hír.

A rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket igényel, és ennek megfelelően Giuseppe Conte miniszterelnök kéthetes nemzetbiztonsági készültség bevezetését rendelte el Észak-Olaszország két régiójában. Mind a két olasz terület olasz nagyvárosokhoz van közel: Lombardiában Milánó, Veneto pedig Padovához és Velencéhez van közel. Ezek a települések Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo és San Fiorano.

Lombardiában 89 koronavírusos beteget tartanak nyilván, mondta Attilio Fontana, Lombardia elnöke. Nyugalomra intette a tartomány lakóit, és közölte, a helyzet megfékezéséhez szigorú korlátozásokra van szükség. Arra kérte a polgárságot, hogy a korlátozásokat hisztéria nélkül vegyék tudomásul, és működjenek együtt a hatóságokkal.

A tizenegy településre vezető utakat katonák és rendőrök őrzik, akik se se ki, sem pedig befelé nem engednek senkit. Az összesen 50 ezer embert érintő vesztegzárat a településeken is egyenruhások felügyelik, az utcákon is egyenruhások járőröznek. A hatóságok arra is szólították fel a helyieket, hogy ne csoportosuljanak, ne menjenek boltba, templomba, ha lehet, inkább maradjanak otthon.

Az érintett térségekben felfüggesztették a termelést, zárva vannak a vállalatok, gyárak, hivatalok, oktatási intézmények, üzletek, templomok. Az élelmiszer és a gyógyszerek steril folyosókon keresztül érkeznek a településekre.

A vasárnapi tudósítások szerint a vesztegzár alatt álló településeken teljesen megállt az élet, a boltokat bezárják. Az előzetes becslések szerint napi 4 millió euró veszteséget fognak elszenvedni az ezeken a területeken lévő gazdasági társaságok és kereskedelmi egységek. Ha kiterjesztik a lombardiai vesztegzárat az egész tartományra, a kár napi 18 millió eurós is lehet. Közben vasárnap felfüggesztették a velencei karnevált is.

Vasárnap reggel Giuseppe Sala, Milánó polgármestere a városházán tartott sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy akár a nagyvárosokra is ki lehet terjeszteni az intézkedéseket, de azt nem tudja elképzelni, mondta, hogy Milánót teljesen lezárják. Az viszont várható, hogy a milánói iskolákat egy hétre bezárják. A polgármester hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy ne váltson ki pánikot az ott élőkben a közelükben kialakult helyzet.

A Bergamói Egyetem úgy döntött, hogy hétfőtől egy hétig felfüggesztik a tanítást, Találkozunk március 2-án! - üzenték a hallgatóiknak. Az oktatási miniszter vasárnappal megtiltotta az iskoláknak, hogy - akár belföldi, akár külföldi - kirándulásokat szervezzenek. Giorgio Armani mindezek ellenére megtartotta a milánói bemutatóját, igaz, zárt ajtók mögött.

De nemcsak az intézményekre, hanem a sporteseményekre is hatással van a koronavírus megjelenése, négy első osztályú bajnoki futballmérkőzést halasztottak el, továbbá egy másodosztályú meccset, és további negyven amatőr illetve ifimérkőzést. Hétfőn tíz órakor rendkívüli értekezletet tartanak a Milánnál.

Az egészségügyi hatóságok nem zárják ki, hogy a fertőzés tovább terjed, de ha ez bekövetkezik, a vesztegzár határait is ki fogják tolni. Helyszíni beszámolók szerint Milánóban már szombaton megrohamozták az üzleteket, miután a polgármester arra kérte a lakosságot, hogy lehetőleg kerüljék a csoportosulásokat.

Az Il Giornale olasz napilapot idézve az MTI azt írja, a fegyveres erők 19 kaszárnyáját készítették elő az esetleges újabb fertőzöttek elszigetelésére. Kétezer katonát helyeztek készenlétbe. Giuseppe Conte szerint a fertőzöttek számának hirtelen növekedése a "szigorú és hatékony" olaszországi egészségügyi ellenőrzéseknek az eredménye. A miniszterelnök szerint az olasz egészségügyi hatóságok az egyetlenek, melyek tüzetesen tesztelik a fertőzésgyanús betegeket, így több esetet tudtak azonosítani. Olasz egészségügyi szakértők úgy vélték, az első betegnél mulasztás történt, és nem azonosították időben, hogy koronavírus-fertőzésről van szó, ezért terjedt el a fertőzés.

