Arra készül mindenki, hogy a határokat is lezárhatják

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

"Érezni a pánikot" - mondta az Indexnek vasárnap este Lakos Tamás, aki Nyugat-Milánóban van, ott jár egyetemre. Észak-Olaszország több tartományában is katonák által biztosított karantént kellett felállítani vasárnap a koronavírus miatt, ami eddig több mint 100 embert fertőzött meg, hárman meg is haltak. Olaszország jelenleg a legfertőzöttebb európai ország. Több helyen már rendkívüli intézkedéseket hoztak, korlátozzák az emberek mozgását, a velencei karnevált is lefújták, ezekről részleteket itt olvashat.

Kollégánk napközben Milánóból azt jelentette, hogy semmi jele a vírusnak vagy bárminek, ami a koronavírusra utalna. A cikk elején említett magyar diák viszont azt mondta, az emberek arra készülnek, hogy akár egész Milánót is lezárhatják. Azt mondta, a környékén az emberek reggelre elárasztották a bevásárlóközpontokat, estére több helyen már üresek voltak a polcok.

Beszámolt róla, hogy a koronavírus miatt a hatóságok szigorították az intézkedéseket: hétfőtől a környéken bezár az összes iskola, egyetem, este 6-tól a szórakozóhelyek, színházak, mozik is. A sportesemények elmaradnak, az amatőr versenyeket is elhalasztják, a sportközpontokat, edzőtermeket is bezárják.

Lakos Tamás azt mondta, a külföldi diáktársai közül sokan már last minute jegyekkel hazarepültek, aki maradt, az próbál bevásárlással felkészülni. Neki hétfőre van egy korábban foglalt repülőjegye.

A hangulatról azt mondta, nagyon labilis a helyzet, minden nagyon gyorsan történik, nincs elég idő a felkészülésre. Ő azt tapasztalja, hogy az emberek mérgesek, a kormányt, a hivatalokat hibáztatják, hogy nem tettek meg mindent, hagyták a vírust elburjánzani. Szerinte az emberek sokkal szigorúbb intézkedéseket várnak, akár a határok lezárását is, amire - mint mondta - sokan számítanak.

Egy másik, Torino mellett lakó olvasónk azt írta, az ő cégénél is kihirdették, hogy amíg máshogy nem döntenek, senki ne menjen dolgozni, aki tudja, próbálja távmunkával, telefonon, videóhívásokkal elintézni az ügyeit.

Ha ön is az érintett régiókban, vagy azok közelében tartózkodik, és úgy érzi, van miről mesélnie, esetleg fotókat is készített a készültségről, kérjük, írjon a tema@index.inda.hu email-címre.