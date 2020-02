Újabb koronavírussal fertőzött beteg halt meg Észak-Olaszországban

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Vasárnap délelőtt már volt a koronavírussal diagnosztizáltak száma Észak-Olaszországban, és sajnos már halálos áldozatai is vannak a járványnak. Giulio Gallera, Lombardia népjólétügyi tanácsosa szerint vasárnap meghalt a harmadik beteg is, egy idős, rákbeteg asszony Crema városából. Az első ékszak-olaszországi beteg, aki elhunyt, egy hetvenes éveiben járó férfi volt. Őt egy másik pácienssel a koronavírus okozta megbetegedés miatt szállították be Padua egyik kórházába, de az életét sajnos nem sikerült megmenteni. A második áldozat, egy szintén idősebb nő, órákkal később hunyt el.

Vesztegzár

Olasz fegyveres erők katonái ellenőrzik a vasárnaptól kéthetes vesztegzár alá helyezett észak-olaszországi önkormányzatokból kivezető utakat, az érintett térségben leállították a vasúti és a helyi tömegközlekedést, valamint kaszárnyákat készítettek elő, ahol a fertőzés esetleges terjedésével további embereket tudnak karanténba helyezni.

Giuseppe Conte miniszterelnök éjszaka jelentette be a rendkívüli intézkedésekhez szükséges törvényerejű lépéseket, amelyek Venetóban 3500 embert, Lombardiában pedig közel 47 ezer lakost érintenek. Hasonló intézkedést eddig csak terrorista veszély esetén rendeltek el Olaszországban. A kormányfő együttműködésre és türelemre szólította fel a vesztegzár alá helyezetteket. Aki megszegi az előírásokat, és kilép a lezárt területekről, több mint 200 eurós pénzbírságot és három hónapig terjedő börtönt kockáztat.

