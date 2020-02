Újabb ember halt meg koronavírusban Olaszországban

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Meghalt a negyedik koronavírusos beteg is Észak-Olaszországban: akárcsak a vírus másik három áldozata, úgy a bergamói férfi is idős volt, egészségügyi állapotuk a fertőződést megelőzően is instabil volt. A 84 éves férfi kórházban feküdt egy másik betegség miatt, közölte a la Repubblica az észak-olaszországi Lombardia régió hivatalos oldalára hivatkozva.

Angelo Borrelli polgári védelmi igazgató a lap információi szerint azt közölte, hogy Lombardia térségében 150 esetről tudnak, Olaszországban pedig összesen 188-ról – ez a vasárnap déli adatokhoz képest igen jelentős emelkedés, akkor valamivel több mint 100 esetről érkezett hír.

Ahogy azt megírtuk, olasz fegyveres erők katonái ellenőrzik a vasárnaptól kéthetes vesztegzár alá helyezett észak-olaszországi önkormányzatokból kivezető utakat, az érintett térségben leállították a vasúti és a helyi tömegközlekedést, valamint kaszárnyákat készítettek elő, ahol a fertőzés esetleges terjedésével további embereket tudnak karanténba helyezni.

Giuseppe Conte miniszterelnök éjszaka jelentette be a rendkívüli intézkedésekhez szükséges törvényerejű lépéseket, amelyek Venetóban 3500 embert, Lombardiában pedig közel 47 ezer lakost érintenek. Hasonló intézkedést eddig csak terrorista veszély esetén rendeltek el Olaszországban. A kormányfő együttműködésre és türelemre szólította fel a vesztegzár alá helyezetteket. Aki megszegi az előírásokat, és kilép a lezárt területekről, több mint 200 eurós pénzbírságot és három hónapig terjedő börtönt kockáztat.

A franciák szerint nincs szükség határzárra

A illetékes francia miniszter bejelentette: az olaszországi fertőzések miatt nem látja szükségesnek a francia-olasz határ lezárását, írta hétfőn az MTI.

A határzárnak nem lenne sok értelme, mert a vírusnak nem állják útját a közigazgatási határok

– fogalmazott Jean-Baptiste Djebbari.

Iránban már 12-en haltak meg

Közben Iránban 12-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és a betegség három újabb országban, Kuvaitban, Bahreinben és Afganisztánban is megjelent. A kuvaiti kormány kérésére Irak lezárta Kuvaittal közös Szafvan nevű határátkelőhelyét azt követően, hogy az emirátusban három fertőzöttről számoltak be. Bahreinben egy Irakból érkező ember szervezetében mutatták ki a vírust, akit karanténba helyeztek.

Észak-Koreában 380 külföldi került hétfőn karanténba az új koronavírus elleni védekezés jegyében, hasonló okokból legalább féltucatnyi állam megtiltotta dél-koreai utazók belépését országukba. Az észak-koreai médiában bejelentett járványellenes intézkedés részeként Phenjan korábban megtiltotta külföldiek fogadását Kínából és Oroszországból. A hivatalosan COVID-19 névvel jelölt vírustörzs már több mint hetvenezer embert megfertőzött szerte a világban, több mint kétezren pedig meghaltak a kórban. A megbetegedések és halálozások túlnyomó többsége továbbra is a kínai Hupej tartományban történt.

Az észak-koreai sajtó nem részletezte a külföldieket érintő korlátozást, de külügyi szakértők úgy vélik, hogy az leginkább a külföldi diplomatákat és a kereskedőket érinti. Phenjan egyébként már számos védekező lépést tett azt követően, hogy a kór felütötte fejét a kínai Vuhanban. A KCNA hírügynökség a hónap elején arról számolt be, hogy az ország területén hatályba helyezett karantén időszakot 30 nappal meghosszabbítják, valamint az országba érkezett árukat tíz napig elszigetelve tárolják. Az országban egyelőre senki sem betegedett meg a járványtól.

Legalább féltucatnyi állam megtiltotta dél-koreai utazók belépését, kilenc másik pedig szigorította a beutazási szabályozást az ázsiai ország állampolgáraival szemben azt követően, hogy Dél-Koreában hétfőre az egy héttel korábbi 30-ról 833-ra emelkedett a fertőzöttek száma. Az esetek többségét az ország negyedik legnagyobb városában, a Szöultól mintegy 300 kilométerre délkeletre fekvő, 2,5 millió lakosú Tegúban regisztrálták, egy keresztény gyülekezet híveihez kapcsolódóan.

Új-Zéland további nyolc nappal megtoldotta a Kínából érkező utazókkal elleni korlátozást – jelentette be Jacinda Ardern kormányfő. Ezzel immáron a negyedik hetébe lépett a koronavírus elleni küzdelem jegyében bevezetett intézkedés.