Drága mulatság külföldi arisztokratákat elszállásolni

A Buckingham-palota nem kommentálja a biztonsági intézkedések részleteit.

Pedig lehet, hogy kellene, mert Harry herceg és felesége, Meghan Markle színésznő, akkor is a család tagjainak számítanak a protokoll-előírások és államközi megállapodások alapján, ha nagyot toppantva azt mondja valaki, hogy márpedig nem így van. A házaspár pár hete jelentette be, hogy kiszállnak a mókuskerékből, visszalépnek a brit királyi család magas rangú tagjaiként ellátott hivatalos funkcióiktól, pénzügyileg függetlenné kívánnak válni, és a jövőben idejük egy részét Kanadában töltik majd. A királynő ennek nagyon nem örült, és egy rendelettel megtiltotta nekik, hogy a jövőben a SussexRoyal védjegyet használhassák.

A házaspár döntése mögötti okok közül az egyik, de hivatalos és félhivatalos források szerint is az egyik lenyomósabb, hogy a Sussexné bőrszíne (fekete anya és fehér apa lánya) és amerikai származása miatt a brit bulvárlapok a szalonrasszizmuson jóval túllépve szálltak bele a (most már) egykori hercegnébe, és ezt a pár nem nagyon akarja tovább tolerálni. A probléma csak az, hogy ennek a kvázi függetlenségnek ára van, amit jelen állás szerint a brit és kanadai polgárok adójából állnak.

Chris Matthews, a Kanadai Királyi Lovasrendőrség egykori századosa, biztonságtechnikai szakértő a pár kanadai tartózkodására vonatkozó intézkedéseket államfői protokolloknak megfelelőnek tartja, ami nem olcsó mulatság. A védelmüket otthon a Scotland Yard megfelelő egysége látja el. A két országra levetített költség szakértők szerint a húszmillió fontot is elérheti éves szinten, úgy meg pláne, hogy Harry és Megan nem egyszer utazik el egyedül, ilyenkor a velük utazó testőrök számát értelemszerűen megduplázzák. (Ha pedig a gyereküket otthon hagyják, akkor rá is vigyázni kell.)

Nem kevés pénzbe kerül a stáb elszállásolása, utaztatása, a felszerelésük beszerzése és karbantartása. Papíron hiába nem tartoznak a királyi családhoz, egyikük sem utazik menetrendszerű járatokkal, és nem vendégházakban szállnak meg. Legutóbb Dél-Afrikában jártak, ahová az odaérkezésük előtt el kellett szállítani fél tucat páncélozott Land Rover Discovery dzsipet, mivel az országban nem volt olyan jármű, ami megfelelt volna a királyi család biztosítására vonatkozó igényeknek.

A brit parlamentben a belügyminiszter és a védelmi miniszter is hangsúlyozta, hogy a pár védelmét továbbra is ugyanolyan feltételekkel látják el, mint eddig. A kanadai miniszterelnök pedig személyesen biztosította a királynőt arról, hogy az unokája és annak felesége biztonságban lesz országában. A közvélemény viszont más tészta. A torontói The Globe and Mail vezércikkben leckéztette az egyelőre még csak elméleti szinten hozzájuk költöző házaspárt:

Kanada nem átmeneti szállás.

A lap egy januári közvélemény-kutatás eredményét is megosztotta olvasóival, mely szerint a megkérdezett 1154 kanadai polgár 73 százaléka hallani sem akar arról, hogy két külföldi állampolgár testőrségét az államkasszából finanszírozzák, és csak 3 százalékuk mondta azt, hogy minden költséget Kanadának kellene viselnie.