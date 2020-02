Nyaralás a pokolban, de tényleg

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Nem hivatalos információk szerint magyarok is vannak abban a tenerifei hotelben, a H10 Costa Adeje Palace-ban, amely egy koronavírusos olasz orvos vendég miatt karantén alá került. Mivel britek is nyaralnak ott, a Daily Mail részletes beszámolót közölt arról, hogy mi is történik ilyenkor ott.

A Tenerife szigetének déli részén, Costa Adeje településen lévő négycsillagos hotelnek mintegy 500 szobája van, négy medencéje, éttermei, kozmetikája és edzőterme. Nagyjából ezer vendéget zártak el a külvilágtól rendőri segítséggel ebben a komplexumban, köztük van a 60 éves David Hoon és a 63 éves Pamela Scott is, akik elsősorban amiatt aggódnak, hogy így nagyobb eséllyel kapják majd el a vírust. Ők egyébként kedden arra ébredtek a szobájukban, hogy egy levelet csúsztatott be valaki az ajtó alatt, amelyben az áll, hogy az épületet egészségügyi okokból lezárták, mindenki maradjon a szobájában.

Panaszkodnak amiatt is, hogy a személyzet nem informálja őket semmiről, és a szobában lévő minimális snacken kénytelenek most élni, mert ételt nem kaptak. A házaspárnak egyébként nem sikerül túl jól a tenerifei kiruccanása: a karantén előtt a Tenerifét sújtó homokviharok miatt nem tudtak kimozdulni a hotelből.

David Hoon azt is mondta, hogy eléggé unatkoznak, csak egy angol nyelvű tévécsatornájuk van, és csak egy könyvet hozott a négynaposra tervezett nyaralásra. Hoon egyébként kikapcsolta a szobában a légkondicionálót, nehogy pont amiatt kapják el a vírust, így viszont 30 fokban kénytelenek ücsörögni. "Félek, hogy egyre csak rosszabb lesz a helyzet, és még egy darabig itt leszünk", mondta.

A tájékoztatás hiányára panaszkodott a szintén ott "nyaraló" Christopher Betts is, "nulla információt kaptunk", nyilatkozta. Ő azt mondta, hogy reggel még engedték őket reggelizni, aztán mindenkinek a szobájába kellett mennie, és ottmaradnia. "Az ablakból látjuk a biztonságiakat kint, és kábé 50 hotelalkalmazottat", mondta.

A 27 éves Hannah Green a barátjával és egyéves gyerekükkel nyaral ott, ők is ajtó alatt becsúsztatott levelet kaptak reggel. "Felhívtam a recepciót, de nem mondtak semmit. Rágugliztam és akkor láttam, hogy egy férfinél kimutatták a koronavírust, úgyhogy gondoltam, ez lesz a megoldás". De azóta sem kaptak információt, mondta. "Nem akarok itt lenni, elegünk van. Homokvihar, aztán ez. Nyaralás a pokolban, de tényleg", mondta.

Fizikailag úgy néz ki egyébként a karantén, hogy a hotel ajtaját leláncolták és lelakatolták, az ajtón túl pedig rendőrautó parkol, ez látszik az egyik vendég posztjából. Posztoltak egy olyan képet is, amelyen egy tájékoztató felirat látszik, miszerint mindenki maradjon a szobájában. A hotel hátuljánál a tengerparti rész is el van kordonozva, és maszkos rendőrök őrködnek. A Sky olyan képet közölt a saját beszámolójában, melyen a maszkos személyzet ásványvizet tesz ki éppen a folyosóra.

Vannak olyan vendégek is, akik viszont bejutni nem tudnak a hotelbe, ők kint várják, mi lesz velük, írja a Daily Mail.

Közben a helyi orvoscsapat is megérkezett a hotelbe, maszkokat viselve, úgyhogy a bentragadt vendégeken is elvégzik a teszteket. Az olasz orvos közben egy második teszten megy át éppen kedden Madridban, annak az eredményétől függ, meddig tart majd a karantén a hotelben.

Az olasz beteg

A karantént egy olasz orvos miatt kellett elrendelni, ő lombardiai, egyhetes nyaralásra érkezett Tenerifére, aztán beteg lett. Egy adeje-i magánkórházba ment, ott pozitív lett a tesztje. Kedden Madridban tesztelik, ez kötelező a protokoll szerint, addig is karanténba és persze orvosi felügyelet alá került. A partnere is kórházban van, elszigetelve tartják, de nem tudni, őt tesztelték-e a vírusra.

A Kanári-szigetek egészségügyi hatósága azt nyilatkozta, hogy ellenőrzik, kikkel lépett kapcsolatba a férfi a hotelben. Azt nem tudni, hány éves. Ő Spanyolország területén a harmadik koronavírusos páciens. A másik kettő egy brit és egy német volt, ők meggyógyultak. Azóta Barcelonában is pozitív lett egy spanyol nő tesztje.

A hotellánc szóvivője annyit közölt, hogy együttműködnek a hatóságokkal, és elrendeltek minden vonatkozó egészségügyi és működési korlátozást, hogy garantálják a vendégek és a dolgozók biztonságát.