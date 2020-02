Sanders hivatalosan is megnyerte Nevadát

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Nevadában szombaton tartott demokrata párti jelölőgyűléseken (kaukuszokon) a hétfőn délután nyilvánosságra hozott hivatalos végeredmények szerint is Bernie Sanders vermonti szenátor győzött, írja az MTI. A nevadai kaukusz eredményeinek alakulását itt követtük élőben, összefoglaló cikkünk pedig itt olvasható.

A nevadai Demokrata Párt közleménye szerint a jelölőgyűléseken valamivel több mint 105 ezer választó vett részt. Ez az arány nagyobb a 2016-os választási részvételnél, de kevesebb, mint a 2008-as választások rekordja, amikor 118 ezren vettek részt a jelölőgyűlések nyíltszíni vitáin, majd voksolásain.

A közlemény szerint valamennyi választókerület adatainak feldolgozása után

Bernie Sanders a választók 46,8 százalékának támogatását nyerte el.

Ha nem is akkora mértékben, mint Iowában, de Nevadában is komoly gondokba ütközött a szavazatok összesítése a kaukuszon. A nyitóállamban óriási botrány lett abból, hogy a szavazatok lejelentésére kifejlesztett app nem működött rendesen, sokáig semmilyen eredmény nem érkezett, és még napokig nem lehetett tudni, hogy végülis ki(k) nyert(ek). A nevadai kaukusz esetében Sanders győzelme már hamar biztosnak tűnt, de az őt követő jelöltek sorrendjét sokáig nem lehetett tudni. Pete Buttigieg demokrata párti politikus, az egyik jelölt emiatt levélben reklamált is.

A hivatalos közlemény szerint a második helyen Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke végzett a voksok 20,2 százalékával, a harmadik pedig Pete Buttigieg, egy indianai kisváros volt polgármestere lett, ő a szavazatok 14,3 százalékát szerezte meg.

A demokraták szombati jelölőgyűlésein 48 delegátusról döntöttek, közülük 36 küldöttet a caucusok eredményei alapján majd a tagállam pártvezetése "oszt szét" az elnökjelölt-aspiránsok között. A gyűlések egyébként úgynevezett zárt caucusok voltak, vagyis csakis az előzetesen a pártnál regisztrált szavazók vehetnek részt rajtuk.

Az MTI arról is ír, hogy eközben a republikánusok nem tartottak Nevadában jelölőgyűlést. A Republikánus Párt ugyanis egyhangúlag úgy döntött, hogy Donald Trump elnöknek ítéli az országos elnökjelölő konvencióra küldendő 25 delegátust.

Will Sexauer nevadai pártigazgató már korábban jelezte, hogy egyetlen republikánus elnökjelölt-aspiráns sem jelöltette magát a tagállamban. Valójában egyetlen republikánus politikus van még versenyben Trump mellett, mégpedig a 74 éves William Weld volt massachusetti kormányzó, aki az iowai jelölőgyűléseken elért eredményével egy delegátust nyert. Joe Walsh, Illinois állam volt republikánus képviselője már korábban, az iowai caucusok után kiszállt az elnökjelöltségért folytatott küzdelemből.

A Republikánus Párt az előválasztási folyamat következő állomásán, Dél-Karolinában sem tart előválasztást, hanem - másik elnökjelölt-aspiráns híján - Donald Trumpnak ítéli az összes delegátust ott is. A demokraták e héten szombaton választanak Dél-Karolinában.