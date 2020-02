Iránban már a kiberrendőrség is beszállt a koronavírus elleni harcba

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Huszonnégy embert vettek őrizetbe és adtak át az igazságszolgáltatásnak, 118 internetezőt pedig kihallgattak és hivatalos figyelmeztetés után elengedtek.

- jelentette Vahíd Madzsid, a rendőrség kiberbűnözéssel foglalkozó részlegének vezetője. A rajtaütéseket egy különleges egység hajtotta végre, amelyet "a koronavírus iráni terjedésére vonatkozó álhírek elleni harc" jegyében állítottak fel.

Haszan Róháni iráni elnök szerdán azzal vádolta meg az országgal négy évtizede változó intenzitással bár, de ellenséges viszonyban álló Egyesült Államokat, hogy "félelmet terjeszt" az új koronavírussal kapcsolatban, miután előző nap Mike Pompeo külügyminiszter felszólította Iránt, hogy "mondja meg az igazat" a járvány kapcsán.

Ahogy arról korábbi fejlemények kapcsán írtunk, az iráni hatóságok susmusolásával kapcsolatos gyanút jelentős részben a teheráni rezsim titkolózó természete táplálja. Tavaly a rezsim titkosszolgálata néhány napra lekapcsolta a teljes internetet, idén pedig a Teherán felett lezuhant ukrán utasszállítóval kapcsolatban akarták eltitkolni azt a nem jelentéktelen részletet, hogy a gépet az iráni légvédelem lőtte le, és a mai napig is folyik a titkolózás az ügyben. A koronavírussal kapcsolatos hivatalos adatokkal kapcsolatban pedig az ébresztett kételyeket, hogy egy parlamenti képviselő, Ahmad Amirabadi Farahani hétfőn azt állította, hogy csak Kúmban, az iráni járvány Teherántól délnyugatra található gócpontjában ötven halálos áldozat van. A múlt hét óta a hivatalos adatok szerint 139 megbetegedésből 19 eset végződött halállal – ezzel a koronavírus Kína után Iránban szedte a legtöbb halálos áldozatot.

Szerdán a párizsi székhelyű Riporterek Határok Nélkül (RSF) is megvádolta Iránt, hogy eltitkolja a járvánnyal kapcsolatos értesüléseket, és megtorlást alkalmaz a független információkat közlő újságírók ellen.

A hatóságok azt állítják, hogy ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet, de nem hajlandók közzétenni a fertőzöttek és a halottak pontos számát.

Február 23-án Mohammad Moszed független újságírót idézték be és hallgatták ki az iráni rezsim leglojálisabb katonai- és biztonsági szervezetének, a Forradalmi Gárdának az ügynökei, miután Moszed a járványról posztolt. Az újságírót elengedték, de blokkolták a Twitter és Telegram oldalát, telefonját és számítógépét pedig elkobozták.Reza Moini, az RSF teheráni irodavezetője szerint

a rezsim egy éve eltitkolja a válságokkal és katasztrófákkal - az árvizekkel, tiltakozó mozgalmakkal, és az ukrán Boeing lelövésével - kapcsolatos információkat.

Bezárják az egyetemeket is

Szaíd Namaki egészségügyi miniszter magyar idő szerint szerda esti tájékoztatóján az MTI szerint azt is bejelentette, hogy egy hétre bezárják az állami és magánegyetemeket. A miniszter egyben felszólította az embereket, hogy tartózkodjanak a szükségtelen utazásoktól az országban. Mint mondta, a fertőzésgyanús embereket két hétre karanténba helyezik.

Ahelyett, hogy városokat vonnánk karantén alá, utazási korlátozást vezetünk be azokkal az emberekkel szemben, akik bizonyíthatóan vagy gyaníthatóan elkapták a koronavírust.

Iránból az elmúlt hetekben a Közel-Kelet több országába is elterjedt a koronavírus, ennek köszönhetően a szomszédos országok egytől-egyig lezárták határaikat, és több ország korlátozást vezetett be az iráni légijáratokra. Szerdán az MTI szerint Oroszország is bejelentette, hogy

péntektől nem ad ki vízumot iráni állampolgároknak.

Kuvait leállította a nemzetközi hajóforgalmat

A 92 országból havonta több mint 30 ezer légijáratot fogadó dubaji repülőtér miatt az Egyesült Arab Emírségek a koronavírus által egyik legveszélyeztetettebb országnak számít. A Reuters tudósítása szerint szerdáig azonban csak összesen 13 fertőzéses esetet regisztráltak a helyi hatóságok. A kormányzat egyelőre nem tervezi a tavaly több mint 16 millió látogatót felmutató turizmus korlátozását, sem az októberre tervezett világkiállítás eltolását. Azonban az egyiptomi EFG Hermes befektetési bank a koronavírus lemondta részvételét egy jövő heti dubaji nemzetközi konferencián.

Egy másik Öböl-ország, Bahrein pedig már leállította a Dubajból érkező járatokat, miután az országban nyilván tartott 26 fertőzött egy része az Emírségeken keresztül hozta be a vírust. Kuvaitban is újabb beteget regisztráltak szerdán, a fertőzöttek száma így itt is 26-ra emelkedett

Lényegében az össze Öböl-ország felfüggesztette iráni járatait, Kuvait pedig bejelentette, az olajtankereken kívül minden külföldi hajótól megtagadja a kikötési engedélyt.